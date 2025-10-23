‘लुंगी पहनकर टीका लगाने से चेला नहीं बनते…’ धीरेंद्र शास्त्री ने चेलों को लेकर क्यों कह दी बड़ी बात

Pandit Dhirendra Shastri: इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने चेलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कई गुरुओं की प्रतिष्ठा उनके चेलों ने डुबोई है। नेताओं की प्रतिष्ठा उनके खास सहायकों के कारण धूमिल हुई है।
पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जितने भी गुरु हैं, उनकी लुटिया डुबोई है चेलों ने। नेताओं की लुटिया उनके अगल-बगल रहने वाले ने डूबोई।अरे गुरुजी के चेला...तुम्हारे अंदर अचरण हैं। जो गुरु के अंदर आचरण हो वह शिष्य के अंदर होना चाहिए। लुंगी पहनकर टीका लगाने से चेला नहीं बन जाते हैं।
बागेश्वर धाम में 24-26 अक्टूबर तक शाम 4 से 6 बजे तक श्री सत्यनारायण कथा का आयोजन होगा। वहीं, 26 अक्टूबर तक रात 8 से 10 बजे दिव्य दरबार लगेगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को बागेश्वर धाम में गुरु-शिष्य मिलन कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री अपने शिष्यों से संवाद करेंगे।
