Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

‘लुंगी पहनकर टीका लगाने से चेला नहीं बनते…’ धीरेंद्र शास्त्री ने चेलों को लेकर क्यों कह दी बड़ी बात

Pandit Dhirendra Shastri: इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर

less than 1 minute read

छतरपुर

image

Himanshu Singh

Oct 23, 2025

pandit dhirendra shastri

Pandit Dhirendra Shastri: इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने चेलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कई गुरुओं की प्रतिष्ठा उनके चेलों ने डुबोई है। नेताओं की प्रतिष्ठा उनके खास सहायकों के कारण धूमिल हुई है।

प्रवचन देते समय जताई चिंता

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जितने भी गुरु हैं, उनकी लुटिया डुबोई है चेलों ने। नेताओं की लुटिया उनके अगल-बगल रहने वाले ने डूबोई।अरे गुरुजी के चेला...तुम्हारे अंदर अचरण हैं। जो गुरु के अंदर आचरण हो वह शिष्य के अंदर होना चाहिए। लुंगी पहनकर टीका लगाने से चेला नहीं बन जाते हैं।

27 अक्टूबर को गुरु-शिष्य मिलन समारोह

बागेश्वर धाम में 24-26 अक्टूबर तक शाम 4 से 6 बजे तक श्री सत्यनारायण कथा का आयोजन होगा। वहीं, 26 अक्टूबर तक रात 8 से 10 बजे दिव्य दरबार लगेगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को बागेश्वर धाम में गुरु-शिष्य मिलन कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री अपने शिष्यों से संवाद करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 05:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / ‘लुंगी पहनकर टीका लगाने से चेला नहीं बनते…’ धीरेंद्र शास्त्री ने चेलों को लेकर क्यों कह दी बड़ी बात

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्य मंत्री के काफिले के वाहन से टकरा कर घायल हुआ बुजुर्ग, पैर काटकर बचानी पड़ी जान

MP News
छतरपुर

अब तक डीन, टीचिंग स्टाफ व कर्मचारियों की नहीं हो पाई नियुक्ति, अगले साल भी एडमिशन के लिए करना होगा इंतजार

medical college
छतरपुर

ऐतिहासिक निर्णय: लोधी राजपूत समाज ने शराबबंदी लागू की, शराब बेचने पर 11000 का जुर्माना, पीने पर 5100 रुपए का दंड

villagers meeting
छतरपुर

नगर परिषद CMO ने भाजपा नेता के घर में डलवाया कचरा, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

Chhatarpur News
छतरपुर

48 घंटे में बदल गई आबोहवा, आतिशबाजी से शहर की वायु प्रदूषित, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर तक बढ़ा एक्यूआई

pollution
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.