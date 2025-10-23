‘लुंगी पहनकर टीका लगाने से चेला नहीं बनते…’ धीरेंद्र शास्त्री ने चेलों को लेकर क्यों कह दी बड़ी बात

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जितने भी गुरु हैं, उनकी लुटिया डुबोई है चेलों ने। नेताओं की लुटिया उनके अगल-बगल रहने वाले ने डूबोई।अरे गुरुजी के चेला...तुम्हारे अंदर अचरण हैं। जो गुरु के अंदर आचरण हो वह शिष्य के अंदर होना चाहिए। लुंगी पहनकर टीका लगाने से चेला नहीं बन जाते हैं।