धीरेंद्र शास्त्री युगांडा में बनाएंगे मठ, पीएम नब्बान्जा ने पेश की इच्छा

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि इन सब कार्यों की प्रेरणा उन्हें अपने शास्त्रों और भारतीय संस्कृति से मिलती है जिसमें नर को ही नारायण मानकर सेवा का संदेश दिया गया है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री रोबिना नब्बान्जा को बागेश्वर धाम आने का न्यौता भी दिया। धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कहा कि विश्व शांति के लिए भारतीय जीवनशैली और सनातन का मार्ग सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। आगे उन्होंने कहा कि एक सनातनी ही संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हुए उसके कल्याण की कामना करता है। हमें ऐसी महान संस्कृति को समझने और अपनाने की जरूरत है।



बता दें कि, धीरेंद्र शास्त्री युगांडा से मंगलवार को धाम लौट आए हैं। वह 24 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। इसके बाद 25 से 28 अगस्त तक मुंबई में उनका प्रवास होगा।