फॉरेस्ट रिसर्च में शोधार्थियों का रुझान बढ़ा, वनों पर सौ से भी अधिक शोध कर रहे युवा, सामाजिक बदलाव के विषय पर भी नजर

समय के साथ प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को समझने के लिए युवाओं का रुझान नेचुरल विषयों पर ज्यादा हो रहा है। वे प्रकृति की बारीकियां और उनका मानव जीवन में किस प्रकार लाभ लिया जा सके, इसको देखते हुए इस दिशा में नवाचार कर रहे हैं। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में इस सत्र करीब 100 से अधिक शोधार्थियों ने फॉरेस्ट रिसर्च में रुचि दिखाई है। वे वनों के विकास और उपयोग की श्रेणी में अपने शोध कर रहे हैं। वहीं विवि में इस बार 272 शोध में छात्रों ने दाखिला लिया है। विवि में होने वाले शोध में सोशल चेंज और क्लाइमेट से जुड़े शोधार्थी भी शामिल हैं। इसके अलावा कृषि, इकोनॉमी और मेडिकल इंडस्ट्री से पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी है।