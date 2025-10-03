339 गांवों में नल जल योजना के लिए खोदी गई सडक़ें, नहीं किया रेस्टोरेशन, बदहाल सडक़ों से ग्रामीण परेशान

गौरिहार जनपद क्षेत्र की टिकरी पंचायत में बीते डेढ़ साल से पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधूरा है। ठेकेदार ने सडक़ों की खुदाई तो कर दी, लेकिन पाइप लाइन को जमीन में दबाया नहीं, जिससे पाइप क्षतिग्रस्त हो रही हैं। खोदी गई सडक़ों में पानी भरने से दलदल बन गया है, कई स्थानों पर कीचड़ सूखने के बाद घास और पौधे उग आए हैं। सौरा गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार मनमाने तरीके से पाइप लाइन बिछा रहा है। अधिकारियों के निरीक्षण और निर्देश के बावजूद ठेकेदार द्वारा सडक़ों के गड्डों को समय रहते भरा नहीं जा रहा है। नतीजतन, गांव की मुख्य सडक़ों पर दो और चार पहिया वाहन फंस रहे हैं, और आवागमन प्रभावित हो रहा है।