छतरपुर की सडक़ों पर नियमों की हत्या: खटारा और अनफिट बसों को फिटनेस प्रमाणपत्र देकर यात्रियों की जान से खुला खिलवाड़

जिले में सडक परिवहन व्यवस्था की बदहाली किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इन दिनों स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। शहर और ग्रामीण इलाके के रूटों पर दौड़ रही अनफिट, जर्जर और खटारा बसें यात्रियों की जान को सीधा खतरा पहुंचा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी भयावह स्थिति के बीच परिवहन विभाग इन बसों को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी कर रहा है। सवाल यह है कि जब बसों के फर्श फट चुके हों, इमरजेंसी गेट रस्सियों से बंधे हों, छतें टपक रही हों और बॉडी हिल रही हो, तो आखिर कौन-से मानकों पर इन्हें फिट माना जा रहा है।