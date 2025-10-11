बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे स्कूल, रेमेडियल क्लास, एक्सट्रा पीरियड और शिक्षकों की ट्रेनिंग से सुधरेंगे नतीजे

छतरपुर सहित प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षा के परिणाम आने के बाद छात्रों की कमियों की पहचान की गई है। इसके आधार पर अब रेमेडियल क्लासेस लगाई जा रही हैं, जिनमें विषय-विशेष शिक्षक छात्रों को कमजोर टॉपिक्स दोबारा समझा रहे हैं। स्कूलों में एक्सट्रा पीरियड और विशेष अध्ययन सत्र भी शुरू कर दिए गए हैं, ताकि बोर्ड परीक्षा से पहले हर छात्र आत्मविश्वास से परीक्षा में बैठ सके। एक वरिष्ठ शिक्षक के अनुसार, त्रैमासिक परीक्षा ने स्पष्ट कर दिया है कि किन छात्रों को किन विषयों में अतिरिक्त मेहनत की जरूरत है। अब उसी के अनुसार लक्ष्य आधारित पढ़ाई करवाई जा रही है।