सर्वर बंद, अनुशासन ठप, छतरपुर में यातायात नियमों की उड़ रही धज्जियां



छतरपुर जिला सडक़ दुर्घटनाओं के मामले में प्रदेश के खतरनाक जिलों में गिना जाने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल लगभग 700 सडक़ हादसे होते हैं, जिनमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और 600 से ज्यादा लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचते हैं। अधिकांश हादसे यातायात नियमों की अनदेखी का नतीजा हैं। दुर्घटनाओं के दौरान अधिकांश बाइक सवार बिना हेलमेट पाए गए, जबकि कई कार चालक सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइव करते हुए दुर्घटना का शिकार हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि लोग मूल नियमों जैसे हेलमेट पहनना, गति सीमा का पालन करना और मोबाइल से दूरी बनाना को गंभीरता से लें, तो सैकड़ों जानें बचाई जा सकती हैं।