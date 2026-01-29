छतरपुर में सात दिवसीय विरासत कला उत्सव का शुभारंभ, पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया के कबीर भजन ने मंत्रमुग्ध किया

पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया भारत के प्रसिद्ध लोकगायक और कबीरपंथी संत हैं। उन्होंने कबीर के निर्गुण भजनों को मालवी लोकधुनों और खड़ताल, झांझ, मंजीरा, ढोलक, हारमोनियम जैसे वाद्ययंत्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया। उनका गायन केवल संगीत नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार और सामाजिक चेतना का संदेश भी है। टिपानिया का जन्म 7 सितम्बर 1954 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के लूणियाखेड़ी गाँव में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के विद्यालय में प्राप्त की और संगीत और अध्यात्म में रुचि रखते हुए शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। उनकी भजन यात्रा 1978 से शुरू हुई और उन्होंने कबीर, दादू, रमाई सहित अन्य संतों के पदों को प्रस्तुत किया। उनके भजनों में भक्ति के साथ सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द की झलक मिलती है।