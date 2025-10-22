48 घंटे में बदल गई आबोहवा, आतिशबाजी से शहर की वायु प्रदूषित, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर तक बढ़ा एक्यूआई

छतरपुर. दीपावली का त्योहार अपने साथ उत्साह, रोशनी और खुशियों का संदेश लेकर आता है। लोग घरों और बाजारों को रंग-बिरंगी लाइटों, दीपों और रंगोली से सजाते हैं। लेकिन छतरपुर में दीवाली के पटाखों और आतिशबाजी ने हवा की गुणवत्ता को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। त्योहार से ठीक दो दिन पहले यानी 19 अक्टूबर 2025 को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (्रएक्यूआई) केवल 44 था, जो अच्छी श्रेणी में आता है और सभी के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित माना जाता है। 21 अक्टूबर को दीपावली के अगले दिन बढकऱ 156 हो गया, जिससे हवा अस्वस्थ श्रेणी में पहुंच गई। इसी दौरान पीएम 2.5 का स्तर भी तेजी से बढ़ा और 7.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढकऱ 63 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। पीएम 2.5 वायु में मौजूद ऐसे सूक्ष्म कण हैं, जो फेफड़ों में गहरे प्रवेश कर सकते हैं और सांस संबंधी रोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।