Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

48 घंटे में बदल गई आबोहवा, आतिशबाजी से शहर की वायु प्रदूषित, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर तक बढ़ा एक्यूआई

21 अक्टूबर को दीपावली के अगले दिन बढकऱ 156 हो गया, जिससे हवा अस्वस्थ श्रेणी में पहुंच गई। इसी दौरान पीएम 2.5 का स्तर भी तेजी से बढ़ा और 7.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढकऱ 63 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया।

2 min read

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 22, 2025

pollution

खतरनाक स्तर तक बढ़ा एक्यूआई

छतरपुर. दीपावली का त्योहार अपने साथ उत्साह, रोशनी और खुशियों का संदेश लेकर आता है। लोग घरों और बाजारों को रंग-बिरंगी लाइटों, दीपों और रंगोली से सजाते हैं। लेकिन छतरपुर में दीवाली के पटाखों और आतिशबाजी ने हवा की गुणवत्ता को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। त्योहार से ठीक दो दिन पहले यानी 19 अक्टूबर 2025 को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (्रएक्यूआई) केवल 44 था, जो अच्छी श्रेणी में आता है और सभी के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित माना जाता है। 21 अक्टूबर को दीपावली के अगले दिन बढकऱ 156 हो गया, जिससे हवा अस्वस्थ श्रेणी में पहुंच गई। इसी दौरान पीएम 2.5 का स्तर भी तेजी से बढ़ा और 7.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढकऱ 63 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। पीएम 2.5 वायु में मौजूद ऐसे सूक्ष्म कण हैं, जो फेफड़ों में गहरे प्रवेश कर सकते हैं और सांस संबंधी रोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।

19 अक्टूबर को हवा शुद्ध

19 अक्टूबर को हवा शुद्ध और साफ थी। लोग अपने घरों और बाजारों में दीपक जला रहे थे, लेकिन वातावरण में प्रदूषण का स्तर बेहद कम था। यही वजह थी कि इस दिन सभी उम्र के लोग बिना किसी स्वास्थ्य चिंता के घर से बाहर जा सकते थे। लेकिन दो दिन बाद, दीपावली पर पटाखों की अत्यधिक मात्रा, फुलझडयि़ों और रॉकेट बमों के उपयोग ने शहर की हवा को प्रदूषित कर दिया। वहीं मौसम की स्थिरता और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ाने में सहायक रहा।

सुरक्षित स्तर 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर

मानक और स्वास्थ्य पर असरविश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पीएम 2.5 का 24 घंटे का सुरक्षित स्तर 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। छतरपुर में 21 अक्टूबर को पीएम 2.5 का स्तर चार गुना अधिक था। एक्यूआई के अनुसार, 0-50 को अच्छा, 51-100 को संतोषजनक, 101-200 को संवेदनशील समूहों के लिए अस्वस्थ, 201-300 को अत्यधिक अस्वस्थ और 301-500 को खतरनाक श्रेणी माना जाता है। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि केवल दो दिनों के भीतर हवा की गुणवत्ता में भारी अंतर आ गया। इससे बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन रोग से पीडि़त लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न हो गए।

विशेषज्ञों की चेतावनी और सुझाव

वायु प्रदूषण विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उनके अनुसार पटाखों और आतिशबाजी के अत्यधिक प्रयोग से न केवल हवा प्रदूषित होती है बल्कि बच्चों और पालतू जानवरों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, लगातार प्रदूषित हवा में रहने से हृदय और फेफड़ों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- बुजुर्ग, बच्चे और श्वसन रोगियों को अधिक समय तक बाहर रहने से बचना चाहिए।

- बाहर जाने पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य है।

- एयर प्यूरीफायर का उपयोग किया जा सकता है।

- घर में पौधे लगाने से वायु शुद्ध करने में मदद मिल सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 10:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / 48 घंटे में बदल गई आबोहवा, आतिशबाजी से शहर की वायु प्रदूषित, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर तक बढ़ा एक्यूआई

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दीपावली का दिखा उल्लास, 3 करोड़ के पटाखे फोड़े, 4 करोड़ की बिकी मिठाई, दीपों से जगमगा उठा शहर

patakha
छतरपुर

मृत भाई को भगवान से वापस लाने की बात कहकर युवक ने की खुदकुशी, वीडियो में बोला- हम लोग जल्दी लौटेंगे

young man in Chhatarpur commits suicide due to grief over his brother's death
छतरपुर

पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, वीरता और त्याग को किया याद

छतरपुर

एमपी के इस जिले में 100 एकड़ में बन सकता है एयरफोर्स का बड़ा एयरबेस

airbase
छतरपुर

आदिवासी युवक रहम की भीख मांगता रहा और बेरहमी से पीटते रहे आरोपी

chhatarpur
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.