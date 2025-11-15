Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

सांदीपनि स्कूल छतरपुर में 120 केजी बच्चों की पढ़ाई पर संकट, आधा सत्र बीतने के बाद भी कक्षाएं शुरू नहीं

सांदीपनि स्कूल में इस शैक्षणिक सत्र में केजी कक्षाओं के लिए 120 बच्चों का एडमिशन लिया गया, लेकिन आधा सत्र बीत जाने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत नहीं हो सकी है। इसके कारण छोटे बच्चों और उनके माता-पिता में गहरी चिंता व्याप्त है।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Nov 15, 2025

sandipani school

सांदीपनि स्कूल

नगर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में गिने जाने वाले सांदीपनि स्कूल में इस शैक्षणिक सत्र में केजी कक्षाओं के लिए 120 बच्चों का एडमिशन लिया गया, लेकिन आधा सत्र बीत जाने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत नहीं हो सकी है। इसके कारण छोटे बच्चों और उनके माता-पिता में गहरी चिंता व्याप्त है।

बेहतर पढ़ाई की आस में कराया एडमिशन

जानकारी के अनुसार, बच्चों के माता-पिता ने समय पर अपने बच्चों का एडमिशन कराया ताकि वे शुरुआती शिक्षा से वंचित न रहें। लेकिन अब तक स्कूल में बच्चों को कक्षा में बैठकर पढ़ाई का मौका नहीं मिला है। स्कूल प्रशासन ने केवल बच्चों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए हैं, जबकि वास्तविक कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं। इस कारण बच्चों का शैक्षणिक विकास प्रभावित हो रहा है और वे अन्य स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।

बिना तैयारी एडमिशन लेने पर सवाल उठ रहे

माता-पिता ने बताया कि जब स्कूल केजी कक्षाओं की शुरूआत करने के लिए तैयार ही नहीं था, तो एडमिशन लेना क्यों आवश्यक था। बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ और समय की बर्बादी ने माता-पिता को नाराज और चिंतित कर दिया है। कई माता-पिता ने शिक्षा विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और कहा कि इस तरह की स्थिति बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई ठोस जवाब नहीं आया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही शिक्षक और कक्षा व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी, लेकिन आधा सत्र बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहा है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

बच्चों का आधारभूत ज्ञान हो रहा प्रभावित

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि बच्चों को समय पर उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, तो उनका आधारभूत ज्ञान कमजोर हो सकता है और उनका आत्मविश्वास प्रभावित होगा। स्थानीय शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को बच्चों के हित में तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। केवल रिकॉर्ड की पढ़ाई के माध्यम से बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। यदि जल्द सुधार नहीं हुआ, तो 120 छोटे बच्चों का शैक्षणिक नुकसान गंभीर रूप ले सकता है। इस संबंध में प्राचार्य जीपी अग्रवाल का पक्ष जानने के लिए उन्हें कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया।

इनका कहना है

सांदीपनि स्कूल में केजी की कक्षाएं न लगने की जानकारी संज्ञान में आई है। प्राचार्य से जवाब तलब किया जाएगा। कक्षाओं के संचालन में लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।

एएस पांडेय, डीइओ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 10:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / सांदीपनि स्कूल छतरपुर में 120 केजी बच्चों की पढ़ाई पर संकट, आधा सत्र बीतने के बाद भी कक्षाएं शुरू नहीं

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गंभीर मरीजों के लिए चलता-फिरता मिनी आईसीयू ठप

ambulance
छतरपुर

अस्पताल में 5 हजार में खून की दलाली, महिला ने किया खुलासा

chhatarpur
छतरपुर

धीरेंद्र शास्त्री की तबियत फिर बिगड़ी, अचानक जमीन पर लेटे; सांस लेने में तकलीफ

pandit dhirendra shastri
छतरपुर

मंत्री की सरकारी गाड़ी पर भाई ने काटा केक, दोस्तों संग की पार्टी, देखें वीडियो

State Minister Dilip Ahirwar
छतरपुर

सांदीपनि स्कूल में अब भी खेल परिसर समेत अन्य सुविधाएं नहीं , छात्रों को बसों की सुविधा भी नहीं मिल पाई

sandipani school
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.