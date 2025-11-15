सांदीपनि स्कूल छतरपुर में 120 केजी बच्चों की पढ़ाई पर संकट, आधा सत्र बीतने के बाद भी कक्षाएं शुरू नहीं

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि बच्चों को समय पर उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, तो उनका आधारभूत ज्ञान कमजोर हो सकता है और उनका आत्मविश्वास प्रभावित होगा। स्थानीय शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को बच्चों के हित में तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। केवल रिकॉर्ड की पढ़ाई के माध्यम से बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। यदि जल्द सुधार नहीं हुआ, तो 120 छोटे बच्चों का शैक्षणिक नुकसान गंभीर रूप ले सकता है। इस संबंध में प्राचार्य जीपी अग्रवाल का पक्ष जानने के लिए उन्हें कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया।