पांच एकड़़ में बन रहा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र मार्च तक होगा तैयार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर प्रशिक्षण और थैरेपी तक की मिलेगी सुविधा

बुंदेलखंड अंचल के दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी है। जिला मुख्यालय छतरपुर में दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश का दूसरा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (सीआरसी सेंटर) स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र खजुराहो-झांसी हाईवे पर सीएम राइज स्कूल के पास 5 एकड़ भूमि में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से जारी है और मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह से तैयार कर संचालन प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर बुंदेलखंड और आसपास के जिलों के दिव्यांगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।