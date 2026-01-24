गरीबी की राख से उठे सपनों के परचम, संघर्ष की धूप में तपकर बनी सफलता की कहानी

बमीठा क्षेत्र के पहाड़ी गांव से निकले शैलेंद्र चौबे की कहानी परिश्रम की मिसाल है। गांव में आठवीं तक ही स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए रोज रास्ते बदले, गांव बदले, लेकिन हौसला नहीं बदला। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि पढ़ाई के साथ कमाई जरूरी थी।महाराजा कॉलेज में स्नातक करते समय उन्होंने गंज क्षेत्र में बच्चों को कोचिंग पढ़ानी शुरू की। रोज गांव से 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर आते, कोचिंग पढ़ाते, कॉलेज जाते, फिर शाम को दोबारा बच्चों को पढ़ाकर अंधेरे में गांव लौटते। इस सबके बीच पिता के साथ खेतों में काम करना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा था।आज वही शैलेंद्र चौबे एमएड में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं और भौतिक शास्त्र के शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका कहना है कि संघर्ष ने उन्हें वह सिखाया जो किसी पाठ्यपुस्तक में नहीं मिलता।