12 साल से साफ नहीं हुई टंकी, 30 साल पुरानी पाइप से घरों में पहुंच रहा नाली का गंदा पानी

जिले में पेयजल व्यवस्था की हकीकत लगातार प्रशासनिक दावों की पोल खोल रही है। हरपालपुर नगर परिषद की घोर लापरवाही अब सीधे-सीधे आमजन की सेहत के लिए खतरा बन चुकी है। नगर की प्यास बुझाने वाली 50 हजार गैलन क्षमता की पानी की टंकी निर्माण के बाद से आज तक एक बार भी साफ नहीं की गई। बीते 12 वर्षों से टंकी की सफाई न होना और करीब 30 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइन के सहारे घर-घर पानी पहुंचाया जाना, नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।