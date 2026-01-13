13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

मेले में बिछी महाभारत कालीन चौसर की बिसात, बुजुर्गों ने फेंके पांसे

खेल की बिसात मेले में बिछते ही मानो इतिहास जीवंत हो उठा। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बुजुर्ग खिलाड़ियों ने भाग लिया और पांसे फेंककर अपनी रणनीति और अनुभव का प्रदर्शन किया।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Jan 13, 2026

chousar game

चौसर की बिसात

एतिहासिक नौगांव मेले के दौरान महाभारत काल से जुड़ी प्राचीन खेल परंपरा चौसर (चौपड़) प्रतियोगिता ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सदियों पुराने इस खेल की बिसात मेले में बिछते ही मानो इतिहास जीवंत हो उठा। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बुजुर्ग खिलाड़ियों ने भाग लिया और पांसे फेंककर अपनी रणनीति और अनुभव का प्रदर्शन किया।

दूर-दराज से भी दर्शक मेले में पहुंचे

चौसर प्रतियोगिता देखने के लिए आसपास के गांवों के साथ-साथ दूर-दराज से भी दर्शक मेले में पहुंचे। खेल के दौरान दर्शकों की भीड़ बिसात के चारों ओर जमी रही और हर चाल पर उत्सुकता बनी रही। यह प्रतियोगिता नौगांव मेले का प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। चौसर, जिसे चौपड़ या चौपर भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्राचीन राजशाही खेलों में शामिल है। यह खेल जमीन पर बिछाई गई विशेष बिसात पर खेला जाता है, जिसमें गोटियों और पांसों या कौड़ियों का उपयोग किया जाता है। खेल का उद्देश्य अपने मोहरों को केंद्र तक पहुंचाना होता है, जबकि प्रतिद्वंद्वी के मोहरों को बाहर करना खेल की अहम रणनीति होती है। एक मुकाबला पूरा होने में लगभग चार से पांच घंटे का समय लग जाता है, जिससे खिलाड़ियों की धैर्य और रणनीतिक क्षमता की परीक्षा होती है।

छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित नौगांव को ब्रिटिश काल में स्मार्ट सिटी और अंग्रेजों की राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता था। यह नगर आज भी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। चौसर जैसी प्रतियोगिताएं नौगांव की इसी विरासत को जीवित रखने का कार्य कर रही हैं।

उमा प्रसाद गौतम ने किया शानदार प्रदर्शन

प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में खुर्दा निवासी उमा प्रसाद गौतम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रमोद रिछारिया ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह और एकाग्रता के साथ खेल में भाग लिया। खेल प्रेमी गोविंद सिंह और विजेता उमा प्रसाद गौतम ने कहा कि चौपड़ जैसे पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें सहेजना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है।मेले के दौरान नौगांव में अंतरराज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट, कबड्डी, बास्केटबॉल सहित अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, लेकिन महाभारत कालीन चौसर प्रतियोगिता अपनी ऐतिहासिक पहचान और परंपरा के कारण मेले की खास पहचान बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 10:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / मेले में बिछी महाभारत कालीन चौसर की बिसात, बुजुर्गों ने फेंके पांसे

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भवन तैयार, लेकिन इलाज नदारद: दो साल से बंद पड़े 9 उपस्वास्थ्य केंद्र, मामूली बीमारी में भी महोबा-बांदा जाने को मजबूर ग्रामीण

chc
छतरपुर

MP के किसानों को बड़ी राहत, अब इस कारण फसल खराब हुई तो मिलेगा मुआवजा

Kharif Crop Insurance scheme Farmers Compensation Relief MP News
छतरपुर

ई-लाइब्रेरी के माध्यम से लंदन-न्यूयॉर्क का पाठ्यक्रम समझ रहे छात्र, 161 साल पुराने किताबों के संग्रह से भी हो रहे रूबरू

e library
छतरपुर

हवा की रफ्तार 12 से घटकर हुई 6 किमी प्रति घंटे, दिन का तापमान 4 डिग्री उछला

cold day
छतरपुर

उत्तरप्रदेश के ट्रांजिट शुल्क में वृद्धि से बंद हो रहे छतरपुर जिले के क्रशर, खनिज उद्योग संकट में, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर

crusher
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.