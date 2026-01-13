मेले में बिछी महाभारत कालीन चौसर की बिसात, बुजुर्गों ने फेंके पांसे

चौसर प्रतियोगिता देखने के लिए आसपास के गांवों के साथ-साथ दूर-दराज से भी दर्शक मेले में पहुंचे। खेल के दौरान दर्शकों की भीड़ बिसात के चारों ओर जमी रही और हर चाल पर उत्सुकता बनी रही। यह प्रतियोगिता नौगांव मेले का प्रमुख आकर्षण बनी हुई है। चौसर, जिसे चौपड़ या चौपर भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्राचीन राजशाही खेलों में शामिल है। यह खेल जमीन पर बिछाई गई विशेष बिसात पर खेला जाता है, जिसमें गोटियों और पांसों या कौड़ियों का उपयोग किया जाता है। खेल का उद्देश्य अपने मोहरों को केंद्र तक पहुंचाना होता है, जबकि प्रतिद्वंद्वी के मोहरों को बाहर करना खेल की अहम रणनीति होती है। एक मुकाबला पूरा होने में लगभग चार से पांच घंटे का समय लग जाता है, जिससे खिलाड़ियों की धैर्य और रणनीतिक क्षमता की परीक्षा होती है।