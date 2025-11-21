17 साल बाद घर लौटा लापता इकलौता बेटा… ऑपरेशन मुस्कान ने लौटाई बुज़ुर्ग माता–पिता की खुशियां

एसपी अगम जैन के कार्यकाल में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुराने मामलों की समीक्षा के दौरान इस मामले पर नजर पड़ी। साइबर सेल व सोशल मीडिया विश्लेषण के माध्यम से एक प्रोफाइल मिली, जो विनीत से मिलती-जुलती थी। जब और पड़ताल की गई तो पता चला कि विनीत डुगरी जिला लुधियाना (पंजाब) में रहकर काम कर रहा है। पुलिस टीम तुरंत पंजाब रवाना हुई और युवक को दस्तयाब किया। इस दौरान पता चला कि विनीत ने वहीं शादी कर ली है और उसका एक पुत्र भी है।