छतरपुर रेलवे स्टेशन पर 7 करोड़ की लागत से 12 मीटर चौड़ा दूसरा फुट ओवरब्रिज शुरू

मनोज कुमार सिंह, पीआरओ रेलवे, ने बताया कि यह ब्रिज बहुत कम समय में तैयार हुआ है और आधुनिक तकनीक के अनुसार डिजाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन को नई पहचान देने के लिए कई अन्य विकास कार्य भी किए जा रहे हैं और अधिकांश काम अब तक पूरे हो चुके हैं। फुट ओवरब्रिज के उद्घाटन और संचालन से यात्रियों को अब स्टेशन पर सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन मिलेगा। साथ ही यह ब्रिज रेलवे स्टेशन की सुन्दरता और आधुनिकता को भी बढ़ाएगा।