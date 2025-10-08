छतरपुर रेलवे स्टेशन पर 7 करोड़ की लागत से 12 मीटर चौड़ा दूसरा फुट ओवरब्रिज शुरू

फुट ओवर ब्रिज छतरपुर रेलवे स्टेशन
छतरपुर. महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया फुट ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया है। कुल 12 मीटर चौड़े इस आधुनिक फुट ओवरब्रिज की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इसे बनाने में रेलवे ने लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फुट ओवरब्रिज के लिए कुल 11 गार्डर लगाए गए हैं और इसे अत्याधुनिक तकनीक के अनुसार डिजाइन किया गया है। अब यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने में सुविधा होगी।
नए फुट ओवरब्रिज पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेंट, स्टॉल और अन्य मनोरंजन सुविधाएं भी संचालित की जा सकेंगी। इससे यात्रियों का दबाव कम होगा और प्लेटफार्मों पर भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर अब दो फुट ओवरब्रिज मौजूद हैं। पहला पहले से बना हुआ था और दूसरा हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। इससे यात्रियों की आवाजाही आसान होगी और पहले बने ब्रिज पर भीड़ कम हो जाएगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह फुट ओवरब्रिज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन को नया रूप देने का हिस्सा है। योजना के अंतर्गत छतरपुर रेलवे स्टेशन पर कई विकास कार्य किए गए हैं।
-एप्रोच रोड का चौड़ीकरण
-प्रवेश द्वार के साथ यात्रियों के लिए नई सुविधाएं
- वेटिंग हाल का विस्तार
- स्टेशन के खंबों और दीवारों का सौंदर्यीकरण
- रिटेल और कैफेटेरिया की स्थापना
- सर्कुलेटिंग एरिया का विकास
इसके अलावा स्टेशन पर 20 मीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर लंबा रैक प्वाइंट भी बनाया गया है, जिससे माल और यात्री ट्रैफिक दोनों में सुगमता आएगी।
मनोज कुमार सिंह, पीआरओ रेलवे, ने बताया कि यह ब्रिज बहुत कम समय में तैयार हुआ है और आधुनिक तकनीक के अनुसार डिजाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन को नई पहचान देने के लिए कई अन्य विकास कार्य भी किए जा रहे हैं और अधिकांश काम अब तक पूरे हो चुके हैं। फुट ओवरब्रिज के उद्घाटन और संचालन से यात्रियों को अब स्टेशन पर सुविधाजनक और सुरक्षित आवागमन मिलेगा। साथ ही यह ब्रिज रेलवे स्टेशन की सुन्दरता और आधुनिकता को भी बढ़ाएगा।
