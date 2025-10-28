प्रदेश में पशु गणना के आंकड़े सामने आए, छतरपुर जिले में सूअर और खच्चर की संख्या सर्वाधिक



गणना के अनुसार छतरपुर जिले में कुल 3 लाख 52 हजार 342 भैंस पाई गई हैं, जबकि गौवंश की संख्या 1 लाख 90 हजार 166 है। यानी जिले में भैंसों की संख्या गौवंश से अधिक है। इसके अलावा बकरियों की संख्या भी बड़ी है, कुल 4 लाख 4 हजार 306 बकरियां यहां पाई गईं। जिले में 9 ऊंट और 2 टट्टू भी दर्ज किए गए हैं।