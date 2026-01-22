दस्तावेजों की शर्तों में उलझा मताधिकार, रोजाना 400 प्रकरणों की सुनवाई फिर भी राहत नहीं

निर्वाचन आयोग ने 2003 से पहले की जानकारी न होने पर पात्रता प्रमाण के लिए 13 दस्तावेज तय किए हैं। इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं, केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी दस्तावेज, पेंशन भुगतान आदेश, स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआइसी द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी/एससी-एसटी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम का उल्लेख, राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।