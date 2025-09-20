गोदामों में स्टॉक लेकिन सभी जगह नहीं हो रहा वितरण इसलिए किसानों को दो दिन में मिल पा रहा खाद, नए टोकन की प्रक्रिया बंद

रबी फसल के लिए खाद का वितरण किसानों के लिए समस्या बन गया है। सीजन भर में 75 हजार मीट्रिक टन खाद की जरुरत के हिसाब से शुरूआती चरण के लिए 18 हजार मीट्रिक टन का स्टॉक है, लेकिन वितरण व्यवस्था ठीक न होने से एक-दो दिन से किसान इफको बाजार के सामने डेरा डाले हुए हैं। शुक्रवार को केंद्र में नए टोकन की प्रक्रिया बंद रखी गई। केवल पहले से टोकन लिए किसानों को ही खाद वितरित कराया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इफको बाजार के अलावा एमपी एग्रो और गोदामों में खाद वितरण नहीं हो रहा है। इसी कारण किसानों की भीड़ इफको पर उमड़ रही है। सुबह से ही सैकड़ों किसान लाइन में खड़े हो रहे हैं और काफी मशक्कत के बाद ही खाद मिल पा रहा है।