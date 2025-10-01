ये कैसा सौंदर्यीकरण: दोहरी बारिश के बावजूद वर्टिकल गार्डन के 40 प्रतिशत पौधे सूखे, दोबारा लगाए, लेकिन सिंचाई का नहीं किया इंतजाम, फिर सूखेंगे

शहर की सुंदरता और हरियाली बढ़ाने के लिए नगर पालिका द्वारा मुख्य सडक़ों और प्रमुख चौराहों पर लगाए गए वर्टिकल गार्डन अब उपेक्षा और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। हालात यह हैं कि इस साल जिले में सामान्य औसत 30 इंच की बजाय करीब 61 इंच बारिश हुई, यानी सामान्य से दोगुनी वर्षा होने के बावजूद वर्टिकल गार्डन के लगभग 40 प्रतिशत पौधे पूरी तरह सूख गए। हालांकि नगरपालिका ने ठेकेदार से दोबारा पौधे लगवाए हैं। लेनिक सिंचाई की व्यवस्था अभी भी नहीं हुई है। जिससे बारिश का सीजन खत्म होने पर पौधों के सूखने का खतरा फिर से खड़ा हो गया है।