सर्दियों में हृदयाघात का असर, एक दिन में हुईं 9 मौतें, अचानक थकान और सांस फूलने की समस्या को न करें अनदेखा, लापरवाही बन रही जानलेवा

तापमान में अचानक गिरावट दिल और रक्त संचार तंत्र पर सीधा असर डालती है। सर्दियों में कई छोटे-छोटे लक्षण भी बड़े खतरे का संकेत हो सकते हैं। छाती में दबाव, बाएं हाथ या कंधे तक फैलने वाला दर्द, अचानक थकान, सांस फूलना, चक्कर आना और ठंड में पसीना आना जैसे संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टरों के अनुसार, सर्द मौसम में कई लोग इन लक्षणों को सामान्य कमजोरी समझकर अनदेखा कर देते हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है। गुरुवार को जिला अस्पताल में एक दिन में 9 मौतें हार्ट अटैक की वजह से दर्ज हुईं। इन सभी मौतों में ह्रदयगति रुक जाना कारण आया। सभी लोग 50 वर्ष की आयु से अधिक वाले दर्ज हुए हैं।