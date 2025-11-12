Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ डबल लाइन बिछाने का काम

स्टेशन परिसर में स्थित पुराने गुड़ गोदाम को तोडकऱ डबल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार, स्टेशन परिसर में डाउन मेन लाइन गुड़ गोदाम की जगह से होकर बिछाई जाएगी।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Nov 12, 2025

godown

गोदाम हटाने का काम शुरू हुआ

झांसी-मानिकपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर जगह की कमी के कारण निर्माण कार्य रेलवे प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा, लेकिन अब स्टेशन परिसर में स्थित पुराने गुड़ गोदाम को तोडकऱ डबल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार, स्टेशन परिसर में डाउन मेन लाइन गुड़ गोदाम की जगह से होकर बिछाई जाएगी। इसके लिए गोदाम तोडऩे की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसी डाउन मेन लाइन से 5.50 मीटर अंदर एक नई डाउन लूप लाइन बिछाई जाएगी। कार्य पूरा होने के बाद स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन में गति और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।

710 मीटर लंबा रैक प्वॉइंट और दूसरा प्लेटफॉर्म बनेगा

हरपालपुर रेलवे स्टेशन के प्रबंधक आरके मिश्रा ने बताया कि स्टेशन पर दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसके साथ ही 710 मीटर लंबाई का नया फुल-लेंथ रैक प्वॉइंट, नाली, बाउंड्रीवॉल और वाहनों के आवागमन के लिए सडक़ का निर्माण भी प्रस्तावित है। पुराना गुड़ गोदाम हटाने के बाद नया आधुनिक गोदाम भी स्टेशन परिसर के दूसरी ओर बनाया जाएगा।

ब्रिटिश काल का स्टेशन, नहीं बची थी खाली जगह

हरपालपुर रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के जमाने में बना था। उस समय स्टेशन का लेआउट सीमित यातायात के अनुसार तैयार किया गया था। अब बढ़ते रेल संचालन के कारण दोहरीकरण कार्य के लिए कोई सुरक्षित या खाली जगह उपलब्ध नहीं थी। इसलिए रेलवे ने मालगोदाम को तोडकऱ नई लाइन बिछाने का निर्णय लिया।

मालगाड़ी और यात्री गाडिय़ां अलग-अलग ट्रैक पर चलेंगी

डबल लाइन तैयार होने के बाद झांसी-मानिकपुर रेलखंड पर मालगाडिय़ों और यात्री गाडयि़ों का संचालन अलग-अलग ट्रैक पर किया जाएगा। इससे क्रॉसिंग पर ट्रेनों को रोकने की समस्या खत्म होगी। वर्तमान में बेलाताल और रोरा स्टेशन पर अक्सर मालगाडिय़ों के कारण यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ता है। रेल अधिकारियों का कहना है कि दोहरीकरण पूरा होने के बाद ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, देरी कम होगी और हरपालपुर सहित आसपास के स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।

Published on:

12 Nov 2025 10:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ डबल लाइन बिछाने का काम

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

Patrika Site Logo

