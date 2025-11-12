हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ डबल लाइन बिछाने का काम

झांसी-मानिकपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर जगह की कमी के कारण निर्माण कार्य रेलवे प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा, लेकिन अब स्टेशन परिसर में स्थित पुराने गुड़ गोदाम को तोडकऱ डबल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार, स्टेशन परिसर में डाउन मेन लाइन गुड़ गोदाम की जगह से होकर बिछाई जाएगी। इसके लिए गोदाम तोडऩे की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसी डाउन मेन लाइन से 5.50 मीटर अंदर एक नई डाउन लूप लाइन बिछाई जाएगी। कार्य पूरा होने के बाद स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन में गति और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।