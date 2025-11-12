हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ डबल लाइन बिछाने का काम

गोदाम हटाने का काम शुरू हुआ
झांसी-मानिकपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर जगह की कमी के कारण निर्माण कार्य रेलवे प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहा, लेकिन अब स्टेशन परिसर में स्थित पुराने गुड़ गोदाम को तोडकऱ डबल लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार, स्टेशन परिसर में डाउन मेन लाइन गुड़ गोदाम की जगह से होकर बिछाई जाएगी। इसके लिए गोदाम तोडऩे की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसी डाउन मेन लाइन से 5.50 मीटर अंदर एक नई डाउन लूप लाइन बिछाई जाएगी। कार्य पूरा होने के बाद स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन में गति और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।
हरपालपुर रेलवे स्टेशन के प्रबंधक आरके मिश्रा ने बताया कि स्टेशन पर दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसके साथ ही 710 मीटर लंबाई का नया फुल-लेंथ रैक प्वॉइंट, नाली, बाउंड्रीवॉल और वाहनों के आवागमन के लिए सडक़ का निर्माण भी प्रस्तावित है। पुराना गुड़ गोदाम हटाने के बाद नया आधुनिक गोदाम भी स्टेशन परिसर के दूसरी ओर बनाया जाएगा।
हरपालपुर रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के जमाने में बना था। उस समय स्टेशन का लेआउट सीमित यातायात के अनुसार तैयार किया गया था। अब बढ़ते रेल संचालन के कारण दोहरीकरण कार्य के लिए कोई सुरक्षित या खाली जगह उपलब्ध नहीं थी। इसलिए रेलवे ने मालगोदाम को तोडकऱ नई लाइन बिछाने का निर्णय लिया।
डबल लाइन तैयार होने के बाद झांसी-मानिकपुर रेलखंड पर मालगाडिय़ों और यात्री गाडयि़ों का संचालन अलग-अलग ट्रैक पर किया जाएगा। इससे क्रॉसिंग पर ट्रेनों को रोकने की समस्या खत्म होगी। वर्तमान में बेलाताल और रोरा स्टेशन पर अक्सर मालगाडिय़ों के कारण यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ता है। रेल अधिकारियों का कहना है कि दोहरीकरण पूरा होने के बाद ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, देरी कम होगी और हरपालपुर सहित आसपास के स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।
