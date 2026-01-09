9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

छिंदवाड़ा

आठवीं बटालियन में 14 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण

सांस्कृतिक संध्या का किया गया आयोजन, अधिकारियों व नव आरक्षकों ने दी शानदार प्रस्तुतियां

less than 1 minute read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Jan 09, 2026

14 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण

14 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण

छिंदवाड़ा। पीटीएस (विसबल) 8 वीं बटालियन छिंदवाड़ा में 14 वें नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के पूर्ण होने पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज राकेश कुमार सिंह के मुख्य आतिथ्य में शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें नव आरक्षकों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। जिसमें अलग-अलग राज्यों एवं क्षेत्रों के सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि की झलक दिखाई दी साथ ही नव आरक्षकों ने बेहतरीन गीतों और नृत्यों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सहायक सेनानी विनेश कुमार बघेल एवं सेनानी निवेदिता गुप्ता ने बेहतरीन गीतों को गाया। गानों पर सभी नव आरक्षक एवं स्टॉफ झूम उठा तथा 8 वीं वाहिनी बैंड एवं आर्केस्ट्रा की टीम ने अपनी शानदार म्यूजिकल प्रस्तुतियों से समा बांध दिया।

8 वीं वाहिनी में आयोजित इस कार्यक्रम में निवेदिता गुप्ता ने जानकारी दी की कि यह नव आरक्षकों का 14 वां बुनियादी प्रशिक्षण सत्र है। जो 11 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुआ था, जिसमें मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल की विभिन्न 19 वाहिनियों से 72 नव आरक्षक सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण के दौरान नव आरक्षकों को पीटी, योगा ध्यान (हार्टफुलनेस), यूएसी(अनआर्ड कॉम्बेट), ड्रिल, वेपन, कानून, पुलिस प्रक्रिया, पुलिस और समाज, कम्प्यूटर लिटरेसी, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, फील्ड क्राफ्ट जंगल एवं अरबन टेक्टिक्स, नक्सली एवं डकैती उन्मूलन समेत विविध विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया।

दीक्षांत परेड समारोह आज

शुक्रवार को नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह मुख्य अतिथि आईजी जबलपुर रेंज प्रमोद वर्मा के मुख्य आतिथ्य में सुबह नौ बजे सलामी के साथ प्रारंभ होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपसेनानी अरुण कश्यप, सीडीआई निरीक्षक अनिल राय, क्वार्टर मास्टर जितेन्द्र राठौर, निरीक्षक राजेन्द्र सिंह चौहान, सहेसचंद उइके, राजेन्द्र मरावी, बंजारीलाल उइके, सूबेदार मेजर रविन्द्र उइके, महेश रघुवंशी एवं 8 वीं वाहिनी के समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 12:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / आठवीं बटालियन में 14 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आबकारी कंट्रोल रूम से आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण, बाद में पुलिस ने पकड़ा

chhindwara
छिंदवाड़ा

शाम छह से नौ के बीच हो रहे 90 प्रतिशत हादसे, तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाना बड़ा कारण

chhindwara police
छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा में विवाद के बाद गांव के एक परिवार ने कर दी थी युवक की हत्या

bichua police
छिंदवाड़ा

सिवनी के बादलपार में हत्या कर छिंदवाड़ा में पुलिया के नीचे फेंका शव

छिंदवाड़ा

खराब सड़क के कारण गई महिला की जान, महिला को ट्रक ने कुचला, आक्रोशित होकर लोगों ने किया चक्काजाम

chakka jaam
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.