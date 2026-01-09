आठवीं बटालियन में 14 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण

14 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण
छिंदवाड़ा। पीटीएस (विसबल) 8 वीं बटालियन छिंदवाड़ा में 14 वें नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के पूर्ण होने पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज राकेश कुमार सिंह के मुख्य आतिथ्य में शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें नव आरक्षकों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी। जिसमें अलग-अलग राज्यों एवं क्षेत्रों के सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि की झलक दिखाई दी साथ ही नव आरक्षकों ने बेहतरीन गीतों और नृत्यों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सहायक सेनानी विनेश कुमार बघेल एवं सेनानी निवेदिता गुप्ता ने बेहतरीन गीतों को गाया। गानों पर सभी नव आरक्षक एवं स्टॉफ झूम उठा तथा 8 वीं वाहिनी बैंड एवं आर्केस्ट्रा की टीम ने अपनी शानदार म्यूजिकल प्रस्तुतियों से समा बांध दिया।
8 वीं वाहिनी में आयोजित इस कार्यक्रम में निवेदिता गुप्ता ने जानकारी दी की कि यह नव आरक्षकों का 14 वां बुनियादी प्रशिक्षण सत्र है। जो 11 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुआ था, जिसमें मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल की विभिन्न 19 वाहिनियों से 72 नव आरक्षक सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण के दौरान नव आरक्षकों को पीटी, योगा ध्यान (हार्टफुलनेस), यूएसी(अनआर्ड कॉम्बेट), ड्रिल, वेपन, कानून, पुलिस प्रक्रिया, पुलिस और समाज, कम्प्यूटर लिटरेसी, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, फील्ड क्राफ्ट जंगल एवं अरबन टेक्टिक्स, नक्सली एवं डकैती उन्मूलन समेत विविध विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया।
शुक्रवार को नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह मुख्य अतिथि आईजी जबलपुर रेंज प्रमोद वर्मा के मुख्य आतिथ्य में सुबह नौ बजे सलामी के साथ प्रारंभ होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपसेनानी अरुण कश्यप, सीडीआई निरीक्षक अनिल राय, क्वार्टर मास्टर जितेन्द्र राठौर, निरीक्षक राजेन्द्र सिंह चौहान, सहेसचंद उइके, राजेन्द्र मरावी, बंजारीलाल उइके, सूबेदार मेजर रविन्द्र उइके, महेश रघुवंशी एवं 8 वीं वाहिनी के समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहें।
