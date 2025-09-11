जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के शॉपिंग मॉल का 726 फीट का अतिक्रमण ढहाया



नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवी ने इस अतिक्रमण की शिकायत की थी। जिस पर नगरपालिका सीएमओ ने पहले विधायक सुनील उइके को नोटिस जारी किया और तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जहां अतिक्रमण था, वहां पर पक्का निर्माण कर टॉयलेट बाथरूम और स्टोर रूम बनाया गया था। हालांकि एक दिन पहले ही वहां से शेड और जरूरी सामान हटा दिया गया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान दीवार तोड़ दिया गया। कार्रवाई बुधवार सुबह 10 बजे शुरू हुई जो लगभग दोपहर 2 बजे तक चली। इस दौरान नायब तहसीलदार श्रीराम सूर्यवंशी, सीएमओ भरत गजबे, थाना प्रभारी भूवन देशमुख और आसपास का पुलिस बल राजस्व अमला मौजूद रहा।

इस मौके पर प्रमुख रूप से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमल राय, वीर बहादुर सिंह, अंजली श्रीवास्तव, प्रतिभा सोनी, घनश्याम तिवारी सहित जुन्नारदेव क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा रहा।

