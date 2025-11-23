डंपरों के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर रात के अंधेरे में बगैर रॉयल्टी के रेत परिवहन का बड़ा खेल

छिंदवाड़ा. शाम के बाद तेज रफ्तार में शहरी व अन्य क्षेत्र से होकर गुजरने वाले रेत के डंपरों से सावधान रहे, बेलगाम दौड़ रहे इन डंपरों पर खनिज, परिवहन व पुलिस का नियंत्रण नहीं है। इन डंपरों की रफ्तार देखकर इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि इन डंपरों के संचालकों को किसी भी तरह का खौफ नहीं है। रात के अंधेरे में वर्तमान में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर बगैर रायल्टी के रेत परिवहन का खेल चल रहा है। इस खेल में सबसे पहले तो डंपर के पीछे लिखे नंबर पर मिट्टी, गोबर, पेंट लगा दिया जाता है जिससे पीछा करने पर इन डंपरों का नंबर दिखाई नहीं देगा। तीन दिन पहले देर रात कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ही डंपर को रोका था जो शहर में ही तेज रफ्तार से दौड़ रहा था, इसी दौरान जब पुलिस ने पीछा किया तो देखा कि डंपर के पीछे लिखे नंबर पर जानबूझकर गोबर लगाया गया है। शक होने पर उसे रोका गया तथा वाहन को कोतवाली थाना में खड़ा करवाया गया। पुलिस ने जांच में पाया कि नंबर प्लेट पर जानबूझकर गोबर लगाया गया था जिससे नंबर दिखाई नहीं दे, यह डंपर बगैर रायल्टी के संचालित हो रहा था।