शहर के छोटी बाजार क्षेत्र में टेंट की दुकान में लगी भीषण आग, ढाई घंटे में पाया गया काबू

टेंट की दुकान के प्रथम माले पर रात्रि 11.30 बजे धुआं उठता स्थानीय लोगों को दिखा था जिसके बाद आग कुछ देर में बढ़ गई तथा आग की लपटे उठने लगी थी। छोटी बाजार क्षेत्र काफी व्यस्त क्षेत्र माना जाता है उस समय गणेश विसर्जन का सिलसिला चल रहा था। आग की सूचना के बाद गणपति मूर्तियों का रास्ता डायवर्ट किया गया तथा मौके पर फायर ब्रिगेड को पहुंचाकर आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है जांच के बाद ही मामला स्पष्ट होगा। नगरनिगम अमला, छोटी बाजार के युवाओं तथा कोतवाली थाने के स्टॉफ ने आग को बुझाने में अहम भूमिका निभाई है।