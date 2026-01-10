घर के सामने खेल रहे मासूम वेदांत पर आवारा कुत्ते ने हमला कर किया लहूलुहान

मासूम वेदांत अपनी मां ज्योति की गोद में बैठा हुआ।
छिंदवाड़ा. सिंगोड़ी के नदी मोहल्ला वार्ड नंबर तीन में शुक्रवार की सुबह नौ बजे दिलदहलाने वाली घटना सामने आई है। आंगनवाड़ी जाने के लिए तैयार होकर तीन वर्षीय बालक वेदांत पिता नितेश बरोदे घर के आंगन में मोहल्ले के तीन बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान आवारा कुत्ते ने बच्चों के झुंड में से पहले एक बच्चा पृथ्वी के कपड़ेफाड़ दिए फिर वेदांत पर अचानक हमला कर दिया। कुत्ते के हमला करने के बाद जब बच्चों ने चीख पुकार मचाई तो समीप खड़ी वेदांत की दादी मुन्नी बाई ने कुत्ते को पकडऩे का प्रयास किया। कुछ मिनट तक कुत्ता बच्चे पर हमला करता रहा था, इसी दौरान बच्चे की दादी ने उस कुत्ते के पीछे के पैर पकड़े और उसे जोर से खींचकर अलग कराया था। कुत्ते के हमला करने पर वेदांत को कान, गला व आंख पर गहरे घाव हो गए। बच्चे को तकरीबन पांच गहरे घाव हुए है तथा कान का कुछ मांस नोच लिया तथा आंख सूज गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल हो गया तथा बच्चे को खून में लतपथ होने पर परिजन उसे लेकर तत्काल सिंगोड़ी अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के नहीं मिलने पर उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर उसका उपचार शुरू किया गया। इस घटना के बाद सिंगोड़ी क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है।
सिंगोड़ी में हुई घटना के बाद बच्चे के पिता नितेश ने बताया कि छिंदवाड़ा शहर में पकड़े जाने वाले आवारा कुत्तों को सिंगोड़ी पेंच नदी के पास लाकर हर कभी छोड़ा जाता है जो कि सिंगोड़ी में घूमते नजर आते है। सिंगोड़ी में आवारा कुत्तों के झुंड को कभी भी देखा जा सकता है। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है।
पांढुर्ना. साप्ताहिक बाजार टेकड़ी वार्ड और जय स्तंभ के मार्ग पर शुक्रवार सुबह आवारा कुत्ते ने दस वर्षीय की बच्ची सहित तीन लोगों पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। अचानक हुए कुत्ते के हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साप्ताहिक बाजार के पास रहने वाली भवानी ज्ञानेश्वर हिवराड़े 10 वर्ष घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वहां एक कुत्ते ने हमला कर बच्ची के हाथ पर काट दिया। परिवार वालों ने बचाव कर किसी तरह कुत्ते को खदेड़ा। वहीं चाय बेचने पहुंचे शुभम घाटोडे पर हमला कर उसके पैर पर काट दिया। साप्ताहिक बाजार में खड़े लोगों ने जब इस घटना को देखा तो कुत्ते को खदेड़ा। इसके अलावा जय स्तंभ चौक के पास दुकान के सामने धूप में खड़े हेमराज बालपांडे पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया। हेमराज के दोनों पैर पर कुत्ते ने काटा और कंधे को नोच दिया। घायलों के परिजनों ने बताया कि वार्ड में बाजार भरने के कारण आवारा कुत्ते झुंड बनाकर घूमते है। जिससे हर समय जान का खतरा बना रहता है। वार्ड के पार्षद और सभापति महेन्द्र घोड़े ने बताया कि कुत्ते को सफाईकर्मियों ने पकड़ लिया है।
