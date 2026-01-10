घर के सामने खेल रहे मासूम वेदांत पर आवारा कुत्ते ने हमला कर किया लहूलुहान

छिंदवाड़ा. सिंगोड़ी के नदी मोहल्ला वार्ड नंबर तीन में शुक्रवार की सुबह नौ बजे दिलदहलाने वाली घटना सामने आई है। आंगनवाड़ी जाने के लिए तैयार होकर तीन वर्षीय बालक वेदांत पिता नितेश बरोदे घर के आंगन में मोहल्ले के तीन बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान आवारा कुत्ते ने बच्चों के झुंड में से पहले एक बच्चा पृथ्वी के कपड़ेफाड़ दिए फिर वेदांत पर अचानक हमला कर दिया। कुत्ते के हमला करने के बाद जब बच्चों ने चीख पुकार मचाई तो समीप खड़ी वेदांत की दादी मुन्नी बाई ने कुत्ते को पकडऩे का प्रयास किया। कुछ मिनट तक कुत्ता बच्चे पर हमला करता रहा था, इसी दौरान बच्चे की दादी ने उस कुत्ते के पीछे के पैर पकड़े और उसे जोर से खींचकर अलग कराया था। कुत्ते के हमला करने पर वेदांत को कान, गला व आंख पर गहरे घाव हो गए। बच्चे को तकरीबन पांच गहरे घाव हुए है तथा कान का कुछ मांस नोच लिया तथा आंख सूज गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल हो गया तथा बच्चे को खून में लतपथ होने पर परिजन उसे लेकर तत्काल सिंगोड़ी अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के नहीं मिलने पर उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर उसका उपचार शुरू किया गया। इस घटना के बाद सिंगोड़ी क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है।