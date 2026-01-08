8 जनवरी 2026,

गुरुवार

छिंदवाड़ा

आबकारी कंट्रोल रूम से आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण, बाद में पुलिस ने पकड़ा

लावाघोघरी के पटनिया से आरोपी से पकड़ाई थी भारी मात्रा में शराब, न्यायालय में पेश करने की थी तैयारी, ग्रामीणों ने लगाया मारपीट का आरोप

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Jan 08, 2026

chhindwara

chhindwara

छिंदवाड़ा. लावाघोघरी थाना अंतर्गत ग्राम पटनिया में दबिश देकर आबकारी अमले ने प्रहलाद पिता कन्हैया यदुवंशी को पकड़ा था जिसके पास से भारी मात्रा में आबकारी अमले ने शराब जब्त की थी। जिसे पकडकऱ आबकारी के तहसील के समीप स्थित कंट्रोल रूम में रखा गया तथा 34,2 का प्रकरण दर्ज किया गया था। जिसे सुबह न्यायालय में पेश करने की तैयारी थी। मंगलवार की सुबह तकरीबन 11 बजे ग्राम पटनिया के ग्रामीणों का दल कंट्रोल रूम पहुंचा तथा वहां से आरोपी प्रहलाद को आबकारी आरक्षक से जबरन छुड़ा कर अपने साथ ले गए। इस घटना की शिकायत आबकारी अमले ने तत्काल कोतवाली पुलिस को दी थी। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से पकड़ लिया। ग्रामीण आबकारी अमले पर प्रहलाद के साथ मारपीट करने का आरोप लगा रहे है।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए

ग्रामीण आरोपी प्रहलाद को आबकारी कंट्रोल रूम से छुड़ा कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत करने पहुंचे थे। अमले पर आरोप लगाया कि रात में प्रहलाद को पकडकऱ लाया गया था इस दौरान उसके साथ जमकर मारपीट की गई जिसके कारण उसके शरीर पर चोट के निशान आए है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत की है।

इनका कहना है।

आबकारी विभाग की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि आरोपी कंट्रोल रूम में था इस दौरान उसे ग्रामीण छुड़ा कर अपने साथ ले गए। आरोपी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास से हिरासत में लिया गया है। शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

आशीष धुर्वे, टीआई, कोतवाली

Published on:

08 Jan 2026 05:03 pm

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

Patrika Site Logo

