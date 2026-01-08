आबकारी कंट्रोल रूम से आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण, बाद में पुलिस ने पकड़ा

छिंदवाड़ा. लावाघोघरी थाना अंतर्गत ग्राम पटनिया में दबिश देकर आबकारी अमले ने प्रहलाद पिता कन्हैया यदुवंशी को पकड़ा था जिसके पास से भारी मात्रा में आबकारी अमले ने शराब जब्त की थी। जिसे पकडकऱ आबकारी के तहसील के समीप स्थित कंट्रोल रूम में रखा गया तथा 34,2 का प्रकरण दर्ज किया गया था। जिसे सुबह न्यायालय में पेश करने की तैयारी थी। मंगलवार की सुबह तकरीबन 11 बजे ग्राम पटनिया के ग्रामीणों का दल कंट्रोल रूम पहुंचा तथा वहां से आरोपी प्रहलाद को आबकारी आरक्षक से जबरन छुड़ा कर अपने साथ ले गए। इस घटना की शिकायत आबकारी अमले ने तत्काल कोतवाली पुलिस को दी थी। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से पकड़ लिया। ग्रामीण आबकारी अमले पर प्रहलाद के साथ मारपीट करने का आरोप लगा रहे है।