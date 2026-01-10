72 नव आरक्षकों की चार टुक्डियों ने कदम से कदम मिलाकर की परेड

छिंदवाड़ा. पीटीएस ( विसबल ) 8 वीं बटालियन छिंदवाड़ा में 14 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आईजी जबलपुर प्रमोद वर्मा मुख्य आतिथ्य डीआईजी राकेश कुमार सिंह, कलेक्टर हरेन्द्र नारायण, सीआईएसएफ कमाण्डेंट दिनेश दयवतकर, असिस्टेंट कमिश्नर आशीष सक्सेना अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रात नौ बजे मुख्य अतिथि को सलामी के साथ दीक्षांत परेड प्रारंभ हुई। दीक्षांत परेड में 72 नव आरक्षकों की 04 टुकडियों ने कदम से कदम मिलाकर शानदार परेड का प्रदर्शन किया। सेनानी निवेदिता गुप्ता ने परेड के दौरान इन 72 नव आरक्षकों को देश सेवा और मातृभूमि के प्रति ईमानदारी पूर्वक, धर्म निरपेक्ष रहकर राष्ट्र की एकता और अखण्डता की सुरक्षा करने हेतु राष्ट्रीय ध्वज के समक्ष शपथ दिलाई।