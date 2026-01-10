10 जनवरी 2026,

शनिवार

छिंदवाड़ा

72 नव आरक्षकों की चार टुक्डियों ने कदम से कदम मिलाकर की परेड

8 वीं बटालियन में 14 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत परेड समारोह

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Jan 10, 2026

8 वीं बटालियन

8 वीं बटालियन

छिंदवाड़ा. पीटीएस ( विसबल ) 8 वीं बटालियन छिंदवाड़ा में 14 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आईजी जबलपुर प्रमोद वर्मा मुख्य आतिथ्य डीआईजी राकेश कुमार सिंह, कलेक्टर हरेन्द्र नारायण, सीआईएसएफ कमाण्डेंट दिनेश दयवतकर, असिस्टेंट कमिश्नर आशीष सक्सेना अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रात नौ बजे मुख्य अतिथि को सलामी के साथ दीक्षांत परेड प्रारंभ हुई। दीक्षांत परेड में 72 नव आरक्षकों की 04 टुकडियों ने कदम से कदम मिलाकर शानदार परेड का प्रदर्शन किया। सेनानी निवेदिता गुप्ता ने परेड के दौरान इन 72 नव आरक्षकों को देश सेवा और मातृभूमि के प्रति ईमानदारी पूर्वक, धर्म निरपेक्ष रहकर राष्ट्र की एकता और अखण्डता की सुरक्षा करने हेतु राष्ट्रीय ध्वज के समक्ष शपथ दिलाई।

प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट अंक अर्जित करने वाले 19 नव आरक्षकों को ट्राफी, प्रशस्ति पत्र एवं नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वोत्तम नव आरक्षक का पुरस्कार नव आरक्षक देवेन्द्र खीची 35 वीं वाहिनी विसबलमण्डला को दिया गया। परेड कमाण्डर नव आरक्षक विक्रम मर्सकोले 25 वीं वाहिनी भोपाल एवं परेड टू आई सी नव आरक्षक राहुल नेगी 6 वीं वाहिनी जबलपुर रहें। वाहिनी के ब्रास बैण्ड ने देश-भक्ति धुनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। आरक्षकों ने आंखों पर पट्टी बांधकर वेपन हैण्डलिंग के अंतर्गत बिना हथियारों की लडाई का प्रदर्शन किया।

आईजी ने किया बादलभोई पार्क का लोकार्पण

प्रमोद वर्मा आईजी जबलपुर ने बादलभोई चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण एवं शहीद बंजारीलाल जिम्नेजियम का उद्घाटन किया। आईजी ने आठवीं वाहिनी विसबल परिसर, पीटीएस परिसर एवं फायरिंग रेंज का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिले एवं बटालियन के सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी अरुण कश्यप, विनेश कुमार बघेल, अनिल कुमार राय, जितेन्द्र कुमार राठौर, राजेन्द्र सिंह चौहान, संजय बघेल, सचिन भट्टे, भूपेन्द्र देवान, अमित सैयाम, सहेसचन्द उइके, राजेन्द्र सिंह मरावी, रविन्द्र उड्के, शकील अहमद, धनराज पवार सहित वाहिनी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

10 Jan 2026 01:21 pm

