पैसों के लेनदेन को लेकर युवक का अपहरण, इकलहरा से उठाकर ले गए छिंदवाड़ा में कमरे में बंधक बनाकर रखा

अपहरण की सूचना के बाद बड़कुही पुलिस ने संजू यदुवंशी की जानकारी तकनीकी अन्य माध्यमों से प्राप्त की थी। जो गुरैया सब्जी मंडी के पीछे महावीर कॉलोनी थाना देहात की पाई गई। उस स्थान पर पहुंचकर संजू यदुवंशी को संजय गढेवाल निवासी गुरैया सब्जी मंडी के पीछे महावीर कॉलोनी थाना देहात के घर के ऊपर वाले कमरे से बरामद किया है। जो एक प्लास्टिक की कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ था। पीडि़त को पैसों के पुराने लेनदेन को लेकर रास्ते में रोका तथा कार सहित अपने साथ छिंदवाड़ा ले आए थे। पुलिस ने अपहरण व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया तथा दो कार भी बरामद की है। अपहरण के खुलासे में चांदामेटा थाना प्रभारी खेलचंद्र पटले, बडक़ुही चौकी प्रभारी अक्रजय धुर्वे, प्रधान आरक्षक योगेश शिवहरे, आरक्षक प्रदीप बघेल, अनुज शर्मा, निर्मल रघुवंशी तथा सायबर सेल प्रधान आरक्षक नितिन सिंह की मुख्य भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।