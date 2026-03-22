पैसों के लेनदेन को लेकर युवक की हत्या, जनपद उपाध्यक्ष पति सहित छह आरोपियों ने रची थी साजिश

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी कमलेश वर्मा जो कि मृतक कृष्णकुमार वर्मा की जमीन ठेके पर लेता था, पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद होता था। इस विवाद तथा पैसे देने से बचने के लिए हत्या की साजिश रची गई थी। सात मार्च को कमलेश वर्मा, विपिन वर्मा, अखिलेश वर्मा, शुभम वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, मनोज विश्वकर्मा सभी निवासी हिवरखेड़ी चौरई ने योजना बनाते हुए मृतक को बुलाया तथा सुनसान एरिया में गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में शव को चौपहिया वाहन की मदद से चोरगांव रोड ब्रिज के पाए लाए तथा सुनसान में फेंक दिए थे। समीप ही उसकी बाइक भी फेंक कर आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ लिया है वहीं जनपद उपाध्यक्ष का पति कमलेश वर्मा तथा विपिन वर्मा फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।