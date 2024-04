राम के आचरण को जीवन में उतारें, यही सबसे बड़ी भक्ति

बोरगांव में आयोजित राम कथा का मंगलवार को समापन हुआ। इससे पहले कथावाचक देवी राधा शर्मा ने कहा कि प्रभु राम हमारे आचरण और हमारे उत्तम विचार में अवश्य विराजमान होने चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी भक्ति है।प्रभु राम ने आदर्श राजा,उत्कृष्ट भाई, श्रेष्ठ पुत्र, महान मित्र की भूमिका एक साथ निभाई तथा एक मानक स्थापित किया।

Adopting Ram's behavior in life, this is the greatest devotion.