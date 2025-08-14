नगर निगम में तय नहीं हो पाए एल्डरमेन, शेष नगरीय निकायों में नियुक्तियां लटकी



पिछले साल 2024 में जिले की राजनीति में कई उलटफेर देखने मिले। जब सांसद बंटी साहू ने छिंदवाड़ा में 45 साल से काबिज कमलनाथ और उनके परिवार पर एतेहासिक 1.13 लाख वोट से जीत हासिल की। इस विजय में न केवल भाजपा के पुराने नेताओं का योगदान है बल्कि कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं, पार्षद, सभापति समेत एक हजार से अधिक नेताओं-कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है। इससे पार्षद से लेकर बड़े नेताओं को भी प्रदेश सरकार से कुछ न कुछ इनाम की आस है। स्थानीय स्तर पर पूर्व पार्षदों को नगर निगम में एल्डरमेन पदों से आस है। राज्य स्तर पर बड़े नेताओं को निगम, मण्डल और बोर्ड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद दिया जा सकता है। जिससे उनका सत्ता-संगठन में मान-सम्मान बना रह सकें।