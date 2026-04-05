अम्मा अस्पताल को सीएमएचओ ने बंद करने के दिए आदेश, बिना आईसीयू, मेडिकल स्पेशलिस्ट के हुआ गर्भवती का उपचार

छिंदवाड़ा. शहर के अम्मा अस्पताल को बंद करने के आदेश स्वास्थ्य विभाग ने दिए है, गर्भवती महिला के उपचार में लापरवाही बरतने की शिकायत पर जांच में लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की गई। नए मरीजों की भर्ती पर रोक तथा भर्ती मरीजों को अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के भी सीएमएचओ ने आदेश दिए है। महिला को डिलेवरी के लिए शहर के खजरी मार्ग स्थित मर्सी हॉस्पिटल (अम्मा अस्पताल) में भर्ती कराया गया जहां पर डिलेवरी के दौरान जमकर लापरवाही बरती गई थी। जिसकी शिकायत महिला के पति ने सीएम हेल्पलाइन तथा विभाग को की थी। इस शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दो सदस्यीय जांच दल ने जांच की तथा रिपोर्ट सीएमएचओ को सौंपी थी। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद सीएमएचओ डॉ नरेश गोन्नाड़े ने लिखित आदेश जारी किया है।