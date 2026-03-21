21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

अशफाक ने सोनू बनकर लूटी विधवा युवती की आबरू, जबरन कराया धर्म परिवर्तन

MP News: आरोपी ने महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराया और बाद में उसे निकाह के लिए मजबूर किया। युवती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ग्रामीण पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कानून की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Akash Dewani

Mar 21, 2026

Ashfaq Poses as Sonu to Violate Widow Dignity Forces Religious Conversion MP News

Ashfaq Poses as Sonu to Violate Widow Dignity (Patrika.com)

MP News: छिंदवाड़ा जिले से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने सामाजिक और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां एक विधवा युवती के साथ नाम बदलकर दोस्ती करने, धोखे से संबंध बनाने और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का आरोप सामने आया है। आरोपी युवक की पहचान अशफाक पिता हुसैन खान के रूप में हुई है, जिसने खुद को सोनू कहार बताकर महिला को अपने जाल में फंसाया।

विधवा है पीड़िता, सोनू ने बच्चों को अपना नाम देने का किया वादा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, देहात थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता पहले से शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे हैं। पति के निधन के बाद वह अकेले जीवन बिता रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात चांदामेटा निवासी एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम सोनू कहार बताया। मुलाकात धीरे-धीरे दोस्ती में बदली और आरोपी ने महिला से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। उसने युवती को शादी का प्रस्ताव दिया और उसके बच्चों को अपना नाम देने का भरोसा भी दिलाया, जिससे महिला भावनात्मक रूप से उसके करीब आ गई।

झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म

इसी विश्वास का फायदा उठाते हुए आरोपी ने युवती को झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद महिला को शक हुआ और सच्चाई सामने आई कि आरोपी का असली नाम सोनू कहार नहीं, बल्कि अशफाक है और वह पहले से शादीशुदा भी है। इसके अलावा उसने खुद को हिंदू बताकर महिला को गुमराह किया था। जब पीड़िता ने सच्चाई जानने के बाद उससे दूरी बनाने और शादी से इनकार करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।

जबरन कराया धर्म परिवर्तन

आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने महिला पर दबाव बनाकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और निकाह कर लिया। निकाह के बाद वह उसे परासिया क्षेत्र में किराए के मकान में रखता था, जहां उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। आखिरकार परेशान होकर महिला ने चांदामेटा थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मामला किया दर्ज

मामले में पुलिस ने शून्य पर प्रकरण दर्ज कर डायरी देहात थाना भेजी, जहां आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को कुकड़ा जगत क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

ये भी पढ़ें

MP के इस शहर में दौड़ेंगी 100 ई-बसें, यात्रियों को मिलेंगी ये नई सुविधाएं, 10 रूट तय
ग्वालियर
100 E-Buses to Run in gwalior city Operations on 10 Routes Depot Nearly Ready MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Mar 2026 02:27 pm

Published on:

21 Mar 2026 02:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / अशफाक ने सोनू बनकर लूटी विधवा युवती की आबरू, जबरन कराया धर्म परिवर्तन

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और केरल के दलों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां

sahaj yog
छिंदवाड़ा

गैस सिलेंडर की लंबी होती जा रही लाइन, उपभोक्ता व एजेंसी कर्मचारियों के बीच विवाद

गोदाम पर लोगों का निकला गुस्सा
छिंदवाड़ा

घरेलू गैस संकट को लेकर कांग्रेस सेवादल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

छिंदवाड़ा

घर में अकेली पाकर भाई के दोस्त ने नाबालिग की लूटी आबरू

chhindwara
छिंदवाड़ा

डॉ सोनी की गिरफ्तारी के बाद से गायब थे डॉ ठाकुर और डॉ सिद्दीकी

coldrif
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.