अशफाक ने सोनू बनकर लूटी विधवा युवती की आबरू, जबरन कराया धर्म परिवर्तन

इसी विश्वास का फायदा उठाते हुए आरोपी ने युवती को झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद महिला को शक हुआ और सच्चाई सामने आई कि आरोपी का असली नाम सोनू कहार नहीं, बल्कि अशफाक है और वह पहले से शादीशुदा भी है। इसके अलावा उसने खुद को हिंदू बताकर महिला को गुमराह किया था। जब पीड़िता ने सच्चाई जानने के बाद उससे दूरी बनाने और शादी से इनकार करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।