तेज रफ्तार कार की टक्कर से 12 फिट ऊपर उछला एएसआई, घटना सीसीटीवी में कैद, मौके पर मौत

छिंदवाड़ा. कोतवाली थाना अंतर्गत नागपुर मार्ग पर मोबाइल पर बात करते हुए सडक़ पार करते हुए एएसआई सौरभ राजपूत को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार की गति इतनी तेज थी कि कार ने टक्कर मारी तो एएसआई तकरीबन 12 फिर ऊपर उछले तथा सडक़ किनारे 30 फिट दूर जा गिरे थे। बताया जा रहा है कि एएसआई की मौके पर मौत हो गई थी तथा कार चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया था। कोतवाली पुलिस ने घटना के बाद से मौके पर पहुंचकर जांच शुरु की तथा कई सीसीटीवी खंगाले तो कार तथा कार मालिक की पहचान कर ली है। कोतवाली टीआई आशीष धुर्वे ने बताया कि कार की शिनाख्त हो गई है तथा कार मालिक की तलाश भी हो गई है, यह जानकारी सामने आई है कि कार किसी परिचित को दी थी, जिसकी जांच की जा रही है।