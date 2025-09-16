Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

तेज रफ्तार कार की टक्कर से 12 फिट ऊपर उछला एएसआई, घटना सीसीटीवी में कैद, मौके पर मौत

पुलिस ने कार की जब्त, कार मालिक व चालक हिरासत में

छिंदवाड़ा

Jitendra Singh Rajput

Sep 16, 2025

cctv

छिंदवाड़ा. कोतवाली थाना अंतर्गत नागपुर मार्ग पर मोबाइल पर बात करते हुए सडक़ पार करते हुए एएसआई सौरभ राजपूत को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार की गति इतनी तेज थी कि कार ने टक्कर मारी तो एएसआई तकरीबन 12 फिर ऊपर उछले तथा सडक़ किनारे 30 फिट दूर जा गिरे थे। बताया जा रहा है कि एएसआई की मौके पर मौत हो गई थी तथा कार चालक टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया था। कोतवाली पुलिस ने घटना के बाद से मौके पर पहुंचकर जांच शुरु की तथा कई सीसीटीवी खंगाले तो कार तथा कार मालिक की पहचान कर ली है। कोतवाली टीआई आशीष धुर्वे ने बताया कि कार की शिनाख्त हो गई है तथा कार मालिक की तलाश भी हो गई है, यह जानकारी सामने आई है कि कार किसी परिचित को दी थी, जिसकी जांच की जा रही है।

खाना खाने के बाद सडक़ पार करते समय हादसा


पुलिस जांच में सामने आया कि एएसआई सौरभ राजपूत अपने दोस्तों के साथ डिनर करने पहुंचे थे, इस दौरान दोस्त गाड़ी में पेट्रोल डलवाने चला गया था तथा वह सडक़ किनारे खड़े थे। इसी दौरान सडक़ के दूसरी तरफ कहीं पर सांप निकला था तथा लोग उसे मार रहे थे जिसे देखने के लिए वह सडक़ पार कर रहे थे तथा मोबाइल पर बात कर रहे थे। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि सौरभ राजपूत मोबाइल पर बात करते हुए सडक़ पार कर रहे थे तभी तेज रफ्तार कार आई तथा टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। कार चालक मौके से फरार हो गया था।

Published on:

16 Sept 2025 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / तेज रफ्तार कार की टक्कर से 12 फिट ऊपर उछला एएसआई, घटना सीसीटीवी में कैद, मौके पर मौत

