छिंदवाड़ा

मानसून सीजन के अंतिम दौर में माचागोरा डैम मेंं 97 फीसदी और कन्हरगांव जलाशय में 88 प्रतिशत पानी

जल संसाधन विभाग की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार माचागोरा डैम का लेवल 625.75 मीटर है। अब तक बारिश में यह 625.52 मीटर भर गया है। इसका लाइव स्टोरेज 411.39 एमसीएम है। इसका लाइव स्टोरेज 97 फीसदी तक है। पिछले साल 2024 में डैम में जल भराव 625.75 मीटर पूर्णत: भर गया था। मानसून सीजन के कुछ दिन शेष है। इस डैम से छिंदवाड़ा शहर को पेयजल आपूर्ति होती है।

छिंदवाड़ा

manohar soni

Sep 25, 2025

लगातार बारिश से जिले के सबसे बड़े डैम माचागोरा जलाशय 97 फीसदी तो दूसरे बड़े डैम कन्हरगांव जलाशय में 88 प्रतिशत पानी आ पाया है। जिले के 146 लघु जलाशयों में से 95 शत प्रतिशत भर गए है। इन इलाकों में पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।


जल संसाधन विभाग की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार माचागोरा डैम का लेवल 625.75 मीटर है। अब तक बारिश में यह 625.52 मीटर भर गया है। इसका लाइव स्टोरेज 411.39 एमसीएम है। इसका लाइव स्टोरेज 97 फीसदी तक है। पिछले साल 2024 में डैम में जल भराव 625.75 मीटर पूर्णत: भर गया था। मानसून सीजन के कुछ दिन शेष है। इस डैम से छिंदवाड़ा शहर को पेयजल आपूर्ति होती है।


88 फीसदी ही भर पाया कन्हरगांव डैम


कन्हरगांव डैम वर्तमान तक 88 फीसदी भर गया है। डैम का कुल 713.80 मीटर है। इनमें वर्तमान में इसका लेवल 713.20 मीटर पर आ गया है। इसका लाइव स्टोरेज 20.19 एमसीएम यानि 88 फीसदी तक भर गया है। पिछले साल 2024 की बारिश में डैम ओवरफ्लो होकर छलक गया था। इससे पुराने छिंदवाड़ा शहर को पानी की आपूर्ति हो रही है।


हर विकासखण्ड के जलाशयों में शत प्रतिशत भराव


विकासखण्ड मोहखेड़, छिंदवाड़ा, चौरई, सौंसर, बिछुआ, पांढुर्ना, तामिया, जुन्नारदेव, परासिया, अमरवाड़ा और हर्रई में रिकार्ड बारिश से जलाशयों में शत फीसदी पानी आ गया है। कु छ जलाशय में जल भराव शेष रह गया है। मानसून सीजन में शेष रह गए दिनों में अच्छी बारिश होती रही तो यह जल भराव हो जाएगा।


जहां से पेयजल आपूर्ति, वहां के टैंक में पानी


जहां से पेयजल आपूर्ति हो रही है, वहां के जलाशयों में पानी भराव हो गया है। कन्हरगांव डैम में पेयजल के लिए 7.08 एमसीएम पानी छिंदवाड़ा शहर को मिलता है। मोहगांव जलाशय में जल भराव 20 फीसदी ही हुआ है, अभी यहां पानी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सारोठ डैम से मोहखेड़ के गांवों को पानी दिया जा रहा है। यह शत प्रतिशत भर गया है। पांढुर्ना का जूनेपानी जलाशय में पानी शत प्रतिशत भरा है, जहां से पांढुर्ना को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसी तरह जुन्नारदेव के कांगला डैम में पानी आने से दमुआ नगर में पेयजल आपूर्ति होंगीं। इसी तरह अमरवाड़ा के तवा और सकरवाड़ा जलाशय में पेयजल होने से अमरवाड़ा नगर को दिक्कत नहीं होगी। हर्रई डैम में भी पर्याप्त पानी आ गया है।


जिले के जलाशयों में आया पानी


100 प्रतिशत तक भरे जलाशय-95
75 फीसदी तक भरे जलाशय-23
50 फीसदी तक भरे जलाशय-15
25 फीसीदी तक भरे जलाशय-10
25 फीसदी से कम भरे जलाशय-3
अभी तक कुछ भी नहीं भरे डैम-0
…….
नोट-जिले के 146 लघु श्रेणी के जलाशयों में 258.446 एमसीएम पानी की जरूरत है। जिसमें से 221.19 एमसीएम पानी आ गया है।

Updated on:

25 Sept 2025 10:54 am

Published on:

25 Sept 2025 10:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / मानसून सीजन के अंतिम दौर में माचागोरा डैम मेंं 97 फीसदी और कन्हरगांव जलाशय में 88 प्रतिशत पानी

