मानसून सीजन के अंतिम दौर में माचागोरा डैम मेंं 97 फीसदी और कन्हरगांव जलाशय में 88 प्रतिशत पानी



जहां से पेयजल आपूर्ति हो रही है, वहां के जलाशयों में पानी भराव हो गया है। कन्हरगांव डैम में पेयजल के लिए 7.08 एमसीएम पानी छिंदवाड़ा शहर को मिलता है। मोहगांव जलाशय में जल भराव 20 फीसदी ही हुआ है, अभी यहां पानी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सारोठ डैम से मोहखेड़ के गांवों को पानी दिया जा रहा है। यह शत प्रतिशत भर गया है। पांढुर्ना का जूनेपानी जलाशय में पानी शत प्रतिशत भरा है, जहां से पांढुर्ना को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसी तरह जुन्नारदेव के कांगला डैम में पानी आने से दमुआ नगर में पेयजल आपूर्ति होंगीं। इसी तरह अमरवाड़ा के तवा और सकरवाड़ा जलाशय में पेयजल होने से अमरवाड़ा नगर को दिक्कत नहीं होगी। हर्रई डैम में भी पर्याप्त पानी आ गया है।

