टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी से ट्रैक होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ई-चालान पहुंचेगा मोबाइल नंबर पर

छिंदवाड़ा. दोपहिया व चौपहिया वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य रुप से लगाई जानी है, नए वाहनों में तो वाहन एजेंसियों में यह नंबर प्लेट लगाई जा रही है लेकिन अभी भी पुराने वाहनों में मनमर्जी के नंबर प्लेट नजर आते है। परिवहन विभाग ने अब हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट तथा मोबाइल अपडेट करवाने के लिए दिसंबर तक का समय दिया है, जिसके बाद वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत एक जनवरी 2026 से अब टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी से वाहनों में लगी हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट की जांच होगी तथा वाहनों में कमी होने पर ई चालान सीधे लिंक मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा। हांलाकि वर्तमान में हजारों वाहन ऐसे है जिनमें अभी हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे है जिन्हें लगवाना परिवहन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है।