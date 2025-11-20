टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी से ट्रैक होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ई-चालान पहुंचेगा मोबाइल नंबर पर

HSRP
छिंदवाड़ा. दोपहिया व चौपहिया वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य रुप से लगाई जानी है, नए वाहनों में तो वाहन एजेंसियों में यह नंबर प्लेट लगाई जा रही है लेकिन अभी भी पुराने वाहनों में मनमर्जी के नंबर प्लेट नजर आते है। परिवहन विभाग ने अब हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट तथा मोबाइल अपडेट करवाने के लिए दिसंबर तक का समय दिया है, जिसके बाद वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत एक जनवरी 2026 से अब टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी से वाहनों में लगी हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट की जांच होगी तथा वाहनों में कमी होने पर ई चालान सीधे लिंक मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा। हांलाकि वर्तमान में हजारों वाहन ऐसे है जिनमें अभी हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे है जिन्हें लगवाना परिवहन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है।
परिवहन विभाग ने हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है, अगर दोपहिया व चौपहिया वाहनों में अगर यह नंबर प्लेट नहीं है तो परिवहन कार्यालय पहुंचने पर कोई भी कार्य नहीं होंगे। वाहनों को परमिट, फिटनेस, वाहन ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। परिवहन कार्यालय पहुंचने वाले वाहनों पर तत्काल यह नंबर प्लेट लगवानी होगी।
परिवहन विभाग की इस नई व्यवस्था को लेकर विभाग ने कार्य शुरु कर दिया है, टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों को परिवहन विभाग के पोर्टल से लिंक कर दिया गया है। जब वाहन टोल प्लाजा से गुजरेगा तो सीसीटीवी वाहनों की हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट को स्क्रेन करेगा तथा विभाग के पोर्टल से जानकारी खंगालने के साथ ही लिंक नंबर पर कमियों के आधार पर ई चालान पहुंच जाएगा। ई चालान को लेकर परिवहन अधिकारी की आईडी भी बन गई है।
समय कितने वाहनों में लगी कितने वाहनों में लगना है
एक अप्रेल 2019 से 191719 72981
21 नवंबर 2025 तक
परिवहन कार्यालय में पहुंचने वाले वाहनों के कोई भी कार्य हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट के बिना नहीं किए जा रहे है। नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी के माध्यम से वाहनों में लगी नंबर प्लेट को स्क्रेन कर ई चालान बनाए जाएंगे।
अनुराग शुक्ला, एआरटीओ, छिंदवाड़ा।
