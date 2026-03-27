छिंदवाड़ा हादसा: तेज धमका और बिखर गए शरीर के चीथड़े, खौफनाक हादसे के बाद अपनों को तलाशते रहे लोग

जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं से फिर लोगों को दो चार होना पड़ा। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, इस दौरान मरीजों की मदद के लिए पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी, वाहन स्टैंड कर्मचारी, प्राइवेट एंबुलेंस चालक, भर्ती मरीजों के परिजन भी जुट गए। मरीजों को तत्काल इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया तथा तत्काल उपचार कर वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस दौरान फिर से अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिली जब घायल मरीजों को थर्ड फ्लोर पर वार्ड में ले जाने के लिए इमरजेंसी कक्ष के सामने की लिफ्ट बंद मिली। लोग घायलों को रैम्प से स्ट्रेचर की मदद से वार्ड तक ले गए। रात को दो घायलों को इलाज के लिए नगापुर भेजा।