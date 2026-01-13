एमपी में चाइनीज मांझे का कहर, यहां बाइक सवार का गला कटा, गिरने से पसली और कंधा भी टूटा

Chinese Kite String Havoc : पुलिस प्रशासन की लगातार सख्ती और कड़ी कार्रवाई के बावजूद मकर संक्रांति के करीब आते-आते मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे का कहर जारी है। इसकी ताजा बानगी सूबे के छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाले गुरैया बायपास पर देखने को मिली, जहां चाइनीज मांझे ने एक और हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीनने की कोशिश की। पिता को लेने जा रहे युवक को प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आकर मौत के मुंह से वापस लौटा है। फिलहाल, वो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है।