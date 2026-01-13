13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

एमपी में चाइनीज मांझे का कहर, यहां बाइक सवार का गला कटा, गिरने से पसली और कंधा भी टूटा

Chinese Kite String Havoc : पिता को लेने जा रहे युवक को प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आकर मौत के मुंह से वापस लौटा है। फिलहाल, वो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है।

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 13, 2026

Chinese Kite String Havoc

चाइनीज मांझे का कहर (Photo Source- Patrika)

Chinese Kite String Havoc : पुलिस प्रशासन की लगातार सख्ती और कड़ी कार्रवाई के बावजूद मकर संक्रांति के करीब आते-आते मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे का कहर जारी है। इसकी ताजा बानगी सूबे के छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाले गुरैया बायपास पर देखने को मिली, जहां चाइनीज मांझे ने एक और हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीनने की कोशिश की। पिता को लेने जा रहे युवक को प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आकर मौत के मुंह से वापस लौटा है। फिलहाल, वो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है।

पीड़ित 24 वर्षीय राहुल अपने पिता को घर लाने के लिए बाइक से निकला था। राहुल जैसे ही गुरैया बायपास पहुंचा, हवा में लहराता हुआ अदृश्य चाइनीज मांझा उसके गले में आ लिपटा। इससे पहले कि वो कुछ समझता, मांझे ने उसकी गर्दन को गहराई तक रेत दिया। दर्द और झटके के कारण राहुल की बाइक अनियंत्रित हो गई और एकाएक वो सड़क पर गिर पड़ा। आनन फानन में राहुल को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए आईसीयू में भर्ती है।

कंधे और पसली की हड्डी टूटी

अस्पताल के चिकित्सक मनन गोगिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि, युवक की स्थिति काफी नाजुक है। मांझे से गला बहुत बुरे तरीके से कट गया है। वहां खून का थक्का जम गया है। गिरने के कारण राहुल के कंधे की हड्डी के साथ साथ एक पसली भी टूट गई है। देर रात ऑपरेशन की तैयारी की गई, जिसमें करीब 15 टांके आने की संभावना है। अंदरूनी चोटें और खून के जमाव के कारण राहुल को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है।

डॉक्टरों को 3 ऑपरेशन कर बचाई जान

बता दें कि, चाइनीज मांझे को देशभर में प्रतिबंधित है। बावजूद इसके ये प्रदेशभर में मौत बनकर लहरा रहा है। एक सप्ताह पहले भी छिंदवाड़ा में ही ये लापरवाही जानलेवा साबित होते-होते रह गई। यहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बेनटेक्स ज्वेलरी बेचने वाले रामगिरी गोस्वामी गंभीर रूप घायल हो गए। मांझे से उनका गला बुरी तरह कट गया, जिससे आहार नली तक दिखाई देने लगी। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों को अलग-अलग समय पर तीन ऑपरेशन कर उनकी जान बचाने में सफलता प्राप्त की।

बच्चे का कान भी कटा

फिलहाल रामगिरी खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें तीन महीने तक पूरी तरह बेड रेस्ट करने की सलाह दी गई है। उनके गले में कुल 43 टांके लगाए गए हैं। ये घटना 2 जनवरी की है। वहीं, बीते दिनों चाइनीज मांझे से एक बच्चे का कान भी कट चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 11:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / एमपी में चाइनीज मांझे का कहर, यहां बाइक सवार का गला कटा, गिरने से पसली और कंधा भी टूटा

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

काजू की मिठाई खाने से 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर, जानें पूरा मामला

MP News
छिंदवाड़ा

72 नव आरक्षकों की चार टुक्डियों ने कदम से कदम मिलाकर की परेड

8 वीं बटालियन
छिंदवाड़ा

घर के सामने खेल रहे मासूम वेदांत पर आवारा कुत्ते ने हमला कर किया लहूलुहान

मासूम वेदांत अपनी मां ज्योति की गोद में बैठा हुआ।
छिंदवाड़ा

आठवीं बटालियन में 14 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण

14 वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण
छिंदवाड़ा

आबकारी कंट्रोल रूम से आरोपी को छुड़ा ले गए ग्रामीण, बाद में पुलिस ने पकड़ा

chhindwara
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.