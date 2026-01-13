एमपी में चाइनीज मांझे का कहर, यहां बाइक सवार का गला कटा, गिरने से पसली और कंधा भी टूटा

चाइनीज मांझे का कहर (Photo Source- Patrika)
Chinese Kite String Havoc : पुलिस प्रशासन की लगातार सख्ती और कड़ी कार्रवाई के बावजूद मकर संक्रांति के करीब आते-आते मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे का कहर जारी है। इसकी ताजा बानगी सूबे के छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाले गुरैया बायपास पर देखने को मिली, जहां चाइनीज मांझे ने एक और हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीनने की कोशिश की। पिता को लेने जा रहे युवक को प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आकर मौत के मुंह से वापस लौटा है। फिलहाल, वो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है।
पीड़ित 24 वर्षीय राहुल अपने पिता को घर लाने के लिए बाइक से निकला था। राहुल जैसे ही गुरैया बायपास पहुंचा, हवा में लहराता हुआ अदृश्य चाइनीज मांझा उसके गले में आ लिपटा। इससे पहले कि वो कुछ समझता, मांझे ने उसकी गर्दन को गहराई तक रेत दिया। दर्द और झटके के कारण राहुल की बाइक अनियंत्रित हो गई और एकाएक वो सड़क पर गिर पड़ा। आनन फानन में राहुल को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए आईसीयू में भर्ती है।
अस्पताल के चिकित्सक मनन गोगिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि, युवक की स्थिति काफी नाजुक है। मांझे से गला बहुत बुरे तरीके से कट गया है। वहां खून का थक्का जम गया है। गिरने के कारण राहुल के कंधे की हड्डी के साथ साथ एक पसली भी टूट गई है। देर रात ऑपरेशन की तैयारी की गई, जिसमें करीब 15 टांके आने की संभावना है। अंदरूनी चोटें और खून के जमाव के कारण राहुल को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है।
बता दें कि, चाइनीज मांझे को देशभर में प्रतिबंधित है। बावजूद इसके ये प्रदेशभर में मौत बनकर लहरा रहा है। एक सप्ताह पहले भी छिंदवाड़ा में ही ये लापरवाही जानलेवा साबित होते-होते रह गई। यहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बेनटेक्स ज्वेलरी बेचने वाले रामगिरी गोस्वामी गंभीर रूप घायल हो गए। मांझे से उनका गला बुरी तरह कट गया, जिससे आहार नली तक दिखाई देने लगी। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों को अलग-अलग समय पर तीन ऑपरेशन कर उनकी जान बचाने में सफलता प्राप्त की।
फिलहाल रामगिरी खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें तीन महीने तक पूरी तरह बेड रेस्ट करने की सलाह दी गई है। उनके गले में कुल 43 टांके लगाए गए हैं। ये घटना 2 जनवरी की है। वहीं, बीते दिनों चाइनीज मांझे से एक बच्चे का कान भी कट चुका है।
