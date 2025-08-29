कन्हरगांव जलाशय के पानी पर 21 करोड़ सरचार्ज से निगम हैरान

जल संसधान विभाग की ओर कन्हरगांव जलाशय के कच्चे पानी की बकाया राशि 6.14 करोड़ रुपए पर सरचार्ज राशि 21.22 करोड़ रुपए तय की गई है। इस सरचार्ज की छूट दिए जाने नगर निगम जल्द विभाग को पत्र लिखेगा।
यह निर्णय नगर निगम महापौर विक्रम अहके की अध्यक्षता में गुरुवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिया गया। बैठक में ब्रजेश पाण्डेय विरूद्ध मप्र शासन व अन्य में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में "भवन अधिकारी (सहायक यंत्री सिविल)" एकल पद पर पदोन्नति पर जिला चयन समिति की बैठक की अनुशंसा अनुसार स्वीकृति एवं पदोन्नति की पुष्टि नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल से कराए के संबंध में प्रकरण पारित हुआ। इसी तरह निकाय के अधिकारी / कर्मचारियों को पात्रतानुसार पदोन्नति प्रदान किए का प्रस्ताव पारित किया गया।
नगर पालिक निगम के स्वामित्व की चंदनगांव बोदरी पुल के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगी हुई भूमि खसरा नं. 823 रकबा 240 वर्गमीटर को भू-स्वामी के अधिकार में अंतरण किए जाने का प्रकरण रखा गया। निगम के स्वामित्व के मैदानों के आरक्षण के संबंध में अधितम राशि जमा करने वाले आवेदक को आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया।
तीन जल शोधन संयंत्रों के सुचारू संचालन के लिए 9 कुशल कर्मचारियों को संयंत्र संचालन एवं संधारण करने आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के संबंध में प्रकरण पारित हुआ।
निकाय के अधिकारी/कर्मचारी के एनपीएस एवं जीपीएफ के लिए संचित निधि से 2 करोड़ रुपए की राशि आहरित कि ए जाने का प्रस्ताव लिया गया। नगर पालिक निगम को आईएसआई प्रमाणीकरण किए जाएगा।
वार्ड क्रमांक 46 में झूलेलाल द्वार एवं हरे माधव द्वार का प्रस्ताव लिया गया।
बैठक में नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय, उपायुक्त कमलेश निरगुडकऱ, आर एस बाथम, कार्यपालन यंत्री हिमांशु अतुलकर सहित सभापति, अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।