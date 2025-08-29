कन्हरगांव जलाशय के पानी पर 21 करोड़ सरचार्ज से निगम हैरान



नगर पालिक निगम के स्वामित्व की चंदनगांव बोदरी पुल के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगी हुई भूमि खसरा नं. 823 रकबा 240 वर्गमीटर को भू-स्वामी के अधिकार में अंतरण किए जाने का प्रकरण रखा गया। निगम के स्वामित्व के मैदानों के आरक्षण के संबंध में अधितम राशि जमा करने वाले आवेदक को आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया।

तीन जल शोधन संयंत्रों के सुचारू संचालन के लिए 9 कुशल कर्मचारियों को संयंत्र संचालन एवं संधारण करने आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के संबंध में प्रकरण पारित हुआ।