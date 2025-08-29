Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

कन्हरगांव जलाशय के पानी पर 21 करोड़ सरचार्ज से निगम हैरान

जल संसाधन विभाग को पत्र लिखेगा नगर निगम, एमआईसी में पारित हुआ प्रस्ताव

छिंदवाड़ा

manohar soni

Aug 29, 2025

जल संसधान विभाग की ओर कन्हरगांव जलाशय के कच्चे पानी की बकाया राशि 6.14 करोड़ रुपए पर सरचार्ज राशि 21.22 करोड़ रुपए तय की गई है। इस सरचार्ज की छूट दिए जाने नगर निगम जल्द विभाग को पत्र लिखेगा।


यह निर्णय नगर निगम महापौर विक्रम अहके की अध्यक्षता में गुरुवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक में लिया गया। बैठक में ब्रजेश पाण्डेय विरूद्ध मप्र शासन व अन्य में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में "भवन अधिकारी (सहायक यंत्री सिविल)" एकल पद पर पदोन्नति पर जिला चयन समिति की बैठक की अनुशंसा अनुसार स्वीकृति एवं पदोन्नति की पुष्टि नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल से कराए के संबंध में प्रकरण पारित हुआ। इसी तरह निकाय के अधिकारी / कर्मचारियों को पात्रतानुसार पदोन्नति प्रदान किए का प्रस्ताव पारित किया गया।


नगर पालिक निगम के स्वामित्व की चंदनगांव बोदरी पुल के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगी हुई भूमि खसरा नं. 823 रकबा 240 वर्गमीटर को भू-स्वामी के अधिकार में अंतरण किए जाने का प्रकरण रखा गया। निगम के स्वामित्व के मैदानों के आरक्षण के संबंध में अधितम राशि जमा करने वाले आवेदक को आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया।
तीन जल शोधन संयंत्रों के सुचारू संचालन के लिए 9 कुशल कर्मचारियों को संयंत्र संचालन एवं संधारण करने आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के संबंध में प्रकरण पारित हुआ।


निकाय के अधिकारी/कर्मचारी के एनपीएस एवं जीपीएफ के लिए संचित निधि से 2 करोड़ रुपए की राशि आहरित कि ए जाने का प्रस्ताव लिया गया। नगर पालिक निगम को आईएसआई प्रमाणीकरण किए जाएगा।
वार्ड क्रमांक 46 में झूलेलाल द्वार एवं हरे माधव द्वार का प्रस्ताव लिया गया।

बैठक में नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय, उपायुक्त कमलेश निरगुडकऱ, आर एस बाथम, कार्यपालन यंत्री हिमांशु अतुलकर सहित सभापति, अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 11:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / कन्हरगांव जलाशय के पानी पर 21 करोड़ सरचार्ज से निगम हैरान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.