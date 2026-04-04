छिंदवाड़ा में जादू टोना के शक में की बुजुर्ग की हत्या



कुंडीपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रिंगरोड चांद अतरवाड़ा बायपास के समीप यात्री प्रतिक्षालय में दबिश देकर युवक के पास से डेढ़ किलो गांजा बरामद किया है। युवक गांजे की तस्करी करते हुए बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अप्रेल 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि चांद अतरवाड़ा बायपास पर एक लडक़ा हाथ में एक थैला लेकर खड़ा है जिसमें गांजा रखा हुआ है तथा वह गांजा बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। पुलिस ने मौके पर दबिश दी तथा मौके से निसार उर्फ चंडाल (21) पिता अहसाद अली निवासी चौड़ा बाबा मंदिर के पास पातालेश्वर कुंडीपुरा को पकड़ा। पुलिस ने युवक के पास से 1.492 किलो मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है जिसकी कीमत बीस हजार रुपए है। इस कार्रवाई में कुंडीपुरा थाना प्रभारी एसआई महेंद्र भगत, एसआई अरबिंद बघेल, मानसिंह बघेल, प्रधान आरक्षक अजय रघुवंशी, रविंद्र ठाकुर, विनोद राजपूत, आरक्षक जीवन रघुवंशी, सतेंद्र, ब्रजेश, प्रदीप चंद्रवंशी, दुर्गा बरकड़े, साइबर सेल नितिन, आदित्य रघुवंशी की विशेष भूमिका रही है।