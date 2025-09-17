छह वर्ष बाद भी उद्यानिकी कॉलेज का नहीं बना भवन



बड़ी बात यह है कि जिले में हार्टिकल्चर कॉलेज खोलने के लिए मोहखेड़ के खुनाझिर कला में 110 एकड़ जमीन और 134.45 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए थे। इसके पश्चात 31 दिसंबर 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहली बार छिंदवाड़ा आगमन पर पोलाग्राउंड में हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास किया और छिंदवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की घोषणा की। एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए भी खुनाझिर कला में 43.983(लगभग 120 एकड़)हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। इसके अलावा कॉलेज के निर्माण के लिए 134.44 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई थी। दोनों ही घोषणाएं एक साल के अंतराल में हुई, लेकिन अब तक भवन बनाने का कार्य शुरु नहीं हो पाया। शैक्षणिक स्टॉफ भी पूरा नहीं दिया गया है।

