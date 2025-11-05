Patrika LogoSwitch to English

अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर हमला, अधिकारियों के वाहन तक तोड़ दिए

Excise Team Attack : कच्ची शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। उनके वाहन भी तोड़ दिए। सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत मिलने के बाद छापामार टीम कार्रवाई करने चौरई के ग्राम आमाझिरी पहुंची थी।

छिंदवाड़ा

image

Faiz Mubarak

Nov 05, 2025

Excise Team Attack

अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर हमला (Photo Source- Patrika)

Excise Team Attack : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले चौरई ग्राम आमाझिरी में कच्ची शराब बनाए जाने को लेकर कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर अचानक शराब तस्करों ने हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने विभाग के शासकीय वाहन में जमकर तोड़फोड़ की है।

बताया जा रहा है कि, चौरई वृत्त में पदस्थ सहायक आबकारी अधिकारी 50 वर्षीय भारती पति जियालाल गौंड अपने दलबल के साथ चौरई के ग्राम आमाझिरी पहुंची थी। विभाग को सीएम हेल्प लाइन के माध्यम से ग्राम के आसपास क्षेत्रों में कच्ची शराब की भट्टियों के संचालन और निर्माण की शिकायत सामने आई थी। मंगलवार को टीम वाहन के साथ कार्रवाई के लिए पहुंची तो अवैध शराब तस्करों ने इकट्ठे होकर वाहनों पर तोड़फोड़ कर दी तथा विभाग को कार्रवाई करने से रोक दिया। इस दौरान तस्करों ने अधिकारियों और कर्मचारियों का रास्ता रोका और उनसे अपशब्द भी कहे।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस घटना के बाद सहायक जिला आबकारी अधिकारी भारती गौंड की शिकायत पर चौरई पुलिस ने सुमित (18) पिता जीवन पंद्राम, पवन उइके, संतराम तेकाम, सीताराम उइके निवासी आमाझिरी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं 132, 296 (ए), 324 (4), 351(3), 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

