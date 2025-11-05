अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर हमला, अधिकारियों के वाहन तक तोड़ दिए

बताया जा रहा है कि, चौरई वृत्त में पदस्थ सहायक आबकारी अधिकारी 50 वर्षीय भारती पति जियालाल गौंड अपने दलबल के साथ चौरई के ग्राम आमाझिरी पहुंची थी। विभाग को सीएम हेल्प लाइन के माध्यम से ग्राम के आसपास क्षेत्रों में कच्ची शराब की भट्टियों के संचालन और निर्माण की शिकायत सामने आई थी। मंगलवार को टीम वाहन के साथ कार्रवाई के लिए पहुंची तो अवैध शराब तस्करों ने इकट्ठे होकर वाहनों पर तोड़फोड़ कर दी तथा विभाग को कार्रवाई करने से रोक दिया। इस दौरान तस्करों ने अधिकारियों और कर्मचारियों का रास्ता रोका और उनसे अपशब्द भी कहे।