अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर हमला, अधिकारियों के वाहन तक तोड़ दिए

अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर हमला (Photo Source- Patrika)
Excise Team Attack : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले चौरई ग्राम आमाझिरी में कच्ची शराब बनाए जाने को लेकर कार्रवाई करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर अचानक शराब तस्करों ने हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने विभाग के शासकीय वाहन में जमकर तोड़फोड़ की है।
बताया जा रहा है कि, चौरई वृत्त में पदस्थ सहायक आबकारी अधिकारी 50 वर्षीय भारती पति जियालाल गौंड अपने दलबल के साथ चौरई के ग्राम आमाझिरी पहुंची थी। विभाग को सीएम हेल्प लाइन के माध्यम से ग्राम के आसपास क्षेत्रों में कच्ची शराब की भट्टियों के संचालन और निर्माण की शिकायत सामने आई थी। मंगलवार को टीम वाहन के साथ कार्रवाई के लिए पहुंची तो अवैध शराब तस्करों ने इकट्ठे होकर वाहनों पर तोड़फोड़ कर दी तथा विभाग को कार्रवाई करने से रोक दिया। इस दौरान तस्करों ने अधिकारियों और कर्मचारियों का रास्ता रोका और उनसे अपशब्द भी कहे।
इस घटना के बाद सहायक जिला आबकारी अधिकारी भारती गौंड की शिकायत पर चौरई पुलिस ने सुमित (18) पिता जीवन पंद्राम, पवन उइके, संतराम तेकाम, सीताराम उइके निवासी आमाझिरी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं 132, 296 (ए), 324 (4), 351(3), 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
बड़ी खबरेंView All
छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग