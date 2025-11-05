महाकाल मंदिर के रास्ते में आ रहे कई मकानों पर चला बुलडोजर, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई

Bulldozers Action :मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के बेगमबाग इलाके में बुधवार को उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) की कार्रवाई में मुस्लिम बाहुल्‍य इलाके के 12 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला है। सुबह 7 बजे निगम अमला मौके पर पहुंचा और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद करीब 8 बजे तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान हरिफाटक से महाकाल घाटी मार्ग को बंद किया गया।