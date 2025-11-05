Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

SIR सर्वे पर सख्ती, कलेक्टर ने आधी रात BLO को किया सस्पेंड, सामने आई वजह

SIR Survey : वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सर्वे के पहले दिन भोपाल में एक बीएलओ की लापरवाही सामने आई, जिसपर कड़ा एक्शन लेते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कर्मचारी को आधी रात 12 बजे बर्खास्त कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Nov 05, 2025

SIR Survey

SIR सर्वे पर भोपाल में सख्त एक्शन (Photo Source- Patrika)

SIR Survey :मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सर्वे की शुरुआत एक दिन पहले हो चुकी है। हालांकि, पहले दिन ही राजधानी भोपाल में एक बीएलओ की लापरवाही सामने आई, जिसपर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भड़क उठे और उन्होंने आधी रात 12 बजे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी प्रशांत दुबे को तत्काल बर्खास्त कर दिया। बता दें कि, बर्खास्त किए गए बीएलओ दुबे को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ नंबर 250 पर ड्यूटी सौंपी गई थी, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे।

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा की गई ये कार्रवाई एसआईआर प्रक्रिया में किसी तरह की ढील बर्दाश्त न करने का स्पष्ट संदेश देती है। प्रशांत दुबे बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी में पदस्थ थे और उनकी अनुपस्थिति से सर्वे का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभावित हुआ। रात के इस पहर कार्रवाई इसलिए की गई ताकि अन्य बीएलओ और सुपरवाइजर सतर्क हो जाएं।

सभी के लिए Alert!

आपको बता दें कि, राजधानी भोपाल में एसआईआर के तहत कुल 2029 हीएलओ और 250 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं, जो डोर-टू-डोर जाकर वोटर्स से गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। कलेक्टर खुद भी मंगलवार को हुजूर विधानसभा के कई बूथों पर पहुंचे और मतदाताओं से फॉर्म भरवाए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदारों को भी काम में किसी तरह की लापरवाही ना बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं।

कार्रवाई ने सेट किया एग्जामपल

SIR प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें हर मतदाता से दो प्रतियों में प्रपत्र भरवाया जाएगा। एक प्रति रसीद के रूप में मतदाता को दी जाएगी। ये पहली बड़ी कार्रवाई प्रदेशभर के लिए एसआईआर को गंभीरता से लेने का उदाहरण बन गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी BLO को चेतावनी जारी की गई है कि, ड्यूटी में चूक पर सीधी कड़ी कारर्वाई ही होगी।

Updated on:

05 Nov 2025 11:12 am

Published on:

05 Nov 2025 09:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / SIR सर्वे पर सख्ती, कलेक्टर ने आधी रात BLO को किया सस्पेंड, सामने आई वजह

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

