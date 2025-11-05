SIR सर्वे पर सख्ती, कलेक्टर ने आधी रात BLO को किया सस्पेंड, सामने आई वजह

SIR Survey :मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सर्वे की शुरुआत एक दिन पहले हो चुकी है। हालांकि, पहले दिन ही राजधानी भोपाल में एक बीएलओ की लापरवाही सामने आई, जिसपर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भड़क उठे और उन्होंने आधी रात 12 बजे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी प्रशांत दुबे को तत्काल बर्खास्त कर दिया। बता दें कि, बर्खास्त किए गए बीएलओ दुबे को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ नंबर 250 पर ड्यूटी सौंपी गई थी, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे।