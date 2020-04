लॉक डाउन में मस्जिद में नमाज, छिंदवाड़ा में 40 लोगों पर FIR

छिंदवाड़ा. देश में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए देश भर के सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। उसके बावजूद कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आया है। यहां पर गुरुवार को 40 लोग एक मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे।

प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 40 लोगों पर केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि दो दिनों में छिंदवाड़ा से भी कोरोना के केस सामने आए हैं। इसके अलावा यहां से जमाती भी मिले हैं। चौराई थाना के प्रभारी ने कहा कि ये सभी लोग मस्जिद में नमाज के लिए जमा हुए थे और धारा-144 का उल्लंघन किया है। महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत 40 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

