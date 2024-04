पांच किसानों के खेतों में फैली आग 80 लाख की फसल जलकर खाक

ग्राम पंचायत सिरगोरी खुर्द के नवेगांव में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक लगी आग ने पांच किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फ सल को राख कर दिया। 10 एकड़ में 300 क्विंटल गेहूं जलने का अनुमान है। ग्रामीणों ने बताया कि नवेगांव में 63 केवि का ट्रांसफार्मर के पास विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली और गेहूं की फ सल में आग लग गई। थोडी देर में तेजी से आग फैल गई।

Fire spread in the fields of five farmers