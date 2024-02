कतिया समाज के पांच जोड़ों ने थामा एक दूजे का हाथ

कतिया समाज कल्याण समिति चौरई की ओर से नगर के निजी लॉन में युवक-युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस दौरान पांच जोड़ों ने एक दूजे का हाथ थामा। गायत्री परिवार के सदस्यों ने विधिवत रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया। देश के कई प्रांतों से आए समाज के लोग सम्मेलन में शामिल हुए।

Five couples from Katiya community held each other's hands