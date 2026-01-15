MP में अब ‘संदिग्ध मिठाई’ खाने से लोगों ने गवाई जान, 4 महीने की मासूम सहित तीन की मौत

मुकेश और उसकी मां ने मिठाई नहीं खाई, लेकिन उसके पिता सुंदरलाल, पत्नी संतोषी, बड़ी बेटी खुशबू और छोटी बेटी पूजा ने मिठाई का सेवन कर लिया। रात में सभी की तबीयत बिगड़ गई और उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 11 जनवरी को चौकीदार दसरू यदुवंशी की मौत हो गई। इसके दो दिन बाद 13 जनवरी को सुंदरलाल कथूरिया ने दम तोड़ दिया। बुधवार को इलाज के लिए नागपुर ले जाई गई 24 वर्षीय खुशबू की भी मौत हो गई। संतोषी और पूजा नागपुर एम्स में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।