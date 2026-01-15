MP में अब ‘संदिग्ध मिठाई’ खाने से लोगों ने गवाई जान, 4 महीने की मासूम सहित तीन की मौत

Poisoned Sweets Kills 3 in Junnardeo (फोटो- Patrika.com)
Mystery Sweet Death Case:छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव (Junnardeo) में एक लावारिस थैले से निकली मिठाई ने एक हंसते-खेलते परिवार को मातम में बदल दिया। तीन दिन के भीतर तीन लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन न तो यह स्पष्ट हो पाया है कि मिठाई में आखिर क्या ज़हरीला तत्व था और न ही यह कि यह पैकेट किसने रखा। पुलिस और प्रशासन की सुस्त और दिशाहीन जांच ने इस मामले को रहस्य और लापरवाही की दोहरी त्रासदी बना दिया है। (MP News)
घटना तामिया रोड स्थित पीएचई कार्यालय की है, जहां 8 जनवरी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक थैला टांग दिया। थैले में मिठाई का डिब्बा, नमकीन और सब्जियां रखी थीं। शाम को पीएचई में कार्यरत चौकीदार दसरू यदुवंशी को यह थैला मिला। आसपास पूछताछ के बाद जब कोई दावेदार नहीं मिला तो उसने मिठाई खा ली। वहीं पास में चाय की दुकान चलाने वाले मुकेश कथूरिया को भी मिठाई दी।
मुकेश और उसकी मां ने मिठाई नहीं खाई, लेकिन उसके पिता सुंदरलाल, पत्नी संतोषी, बड़ी बेटी खुशबू और छोटी बेटी पूजा ने मिठाई का सेवन कर लिया। रात में सभी की तबीयत बिगड़ गई और उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 11 जनवरी को चौकीदार दसरू यदुवंशी की मौत हो गई। इसके दो दिन बाद 13 जनवरी को सुंदरलाल कथूरिया ने दम तोड़ दिया। बुधवार को इलाज के लिए नागपुर ले जाई गई 24 वर्षीय खुशबू की भी मौत हो गई। संतोषी और पूजा नागपुर एम्स में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।
तीन मौतों के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। पीएचई कार्यालय के आसपास नगर पालिका और बिजली कंपनी के कार्यालय भी हैं। क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे होने की संभावना है, लेकिन अब तक फुटेज खंगालने की कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके से नमूने लेकर भोपाल प्रयोगशाला भेजे हैं, लेकिन तीन मौतों के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। विभाग ने न तो त्वरित रिपोर्ट मंगाने की पहल नहीं की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या मार्को का कहना है कि मिठाई के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा सकेगा कि मिठाई दूषित थी या उसमें कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। मार्को का कहना है कि घटना के बाद आसपास की दुकानों से भी नमूने लिए गए हैं।
खुशबू का चांद में विवाह हुआ है और उसकी चार माह की बेटी है। मकर संक्रांति के अवसर पर वह मायके आई थी। मिठाई खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और बुधवार को उसने दम तोड़ दिया। अब उस मासूम बच्ची के सिर से मां का साया उठ गया है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
मामले में एक और तथ्य यह सामने आया कि पहली मौत रविवार को दसरू यदुवंशी की हुई थी। जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जबकि मुकेश के परिवार के सदस्य भी दश्सू के सदस्यों के साथ ही बीमार हुए थे। बाद में हुई दो मौत में पोस्टमार्टम हुआ है। पुलिस का कहना है कि शार्ट पीएम रिपोर्ट अभी नहीं आई है।
इस मामले में अब तक कोई संदिग्ध सामने नहीं आया है। पुलिस की जांच आसपास के सीसीटीवी फुटेज और न आरोपी. न गिरफ्तारी और न ही किसी तरह का ठोस सुराग। स्थानीय लोगों से पूछताछ की बात कही जा रही है. लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है।
जुन्नारदेव थाना प्रभारी राकेश बघेल का कहना है कि घटना की हर पहलू से जा की जा रही है। थैला किसने रखा इसक भी जानकारी हासिल की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी व मुखबिर तंत्र के माध्यम से भी जानकारी एकत्र की जा रही है। मामले का जल्द ही खुलास करेंगे। तीन मौत में से दो के पोस्टमार्ट हुए हैं। जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग